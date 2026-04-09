我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

美伊暫停火 油價跌破95美元 道指、史指雙雙飆升逾2.5%

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊達成停火協議，華爾街股市暴漲，圖為紐約證交所交易員望著股市走勢。(路透)
美伊達成停火協議，華爾街股市暴漲，圖為紐約證交所交易員望著股市走勢。(路透)

川普7日收回毀滅伊朗文明的威脅，雙方達成兩周停火協議，此舉激勵全球市場，8日油價下跌16%並跌破95美元，道瓊與史坦普指數則雙雙飆升逾2.5%。

美聯社報導，在川普宣布與伊朗達成兩周的停火協議後，史坦普500指數8日大漲2.5%。道瓊工業平均指數也大漲1325點(2.8%)，那斯達克綜合指數則飆升2.8%。

不過，股價仍低於戰爭爆發前水準，油價也仍高於當時，反映市場依舊擔心戰火可能再起。MONEX首席策略師廣木隆(Takashi Hiroki)表示，「有理由感到樂觀，但現在下結論還為時過早，因為畢竟那是川普。」

截至目前，川普已在這場戰事中多次為伊朗設定開放荷莫茲海峽的期限。他並威脅若伊朗不照辦，將面臨重大後果，但之後又一再延後行動。這情況與一年前相似，當時川普在「解放日」威脅要對其他國家進口商品課徵高額關稅，之後幾度延後，這也導致部分投資者聲稱，只要金融市場表現出足夠的痛苦，川普「總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，簡稱TACO）。

基準美國原油每桶價格重挫16.4%，收在94.41美元，早盤一度接近跌破91美元。國際標準布倫特原油下跌13.3%，來到每桶94.75美元。在對伊戰爭擔憂最劇時，布倫特原油曾短暫突破119美元，但目前仍高於戰前70美元的價位。接下來油價怎麼走，將取決於有多少油輪能重新駛出荷莫茲海峽以及航行是否順利。

儘管白宮8日聲稱通過海峽的船隻數量有所增加，但獨立分析人士表示，他們尚未看到通行量出現變化。監測國際航運的海事情報公司Windward指出，所有通過該海峽的船隻仍須與伊朗當局協調安全通行，而且伊方要求每桶出口石油支付高達1美元的過路費並以加密貨幣支付。

在亞洲，由於各國更依賴中東石油，南韓綜合指數(Kospi)飆升6.9%，日本日經225指數大漲5.4%，香港恆生指數上揚3.1%。歐洲股市漲幅相近，德國DAX指數反彈5.1%，法國CAC 40指數上漲4.5%。

美伊達成停火協議，華爾街股市暴漲，圖為紐約證交所交易員望著股市走勢。(路透)
美伊達成停火協議，華爾街股市暴漲，圖為紐約證交所交易員望著股市走勢。(路透)

白宮 川普 伊朗

上一則

亞洲鯉魚氾濫成災 伊州州長促川普解凍聯邦資金、拯救五大湖

下一則

在美養孩子要多少錢？到18歲首破30萬 還不含大學費用

延伸閱讀

道瓊指數釋壓強彈逾1300點、費半狂漲6.3% 市場看好中東最壞時刻已過

道瓊指數釋壓強彈逾1300點、費半狂漲6.3% 市場看好中東最壞時刻已過
美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點 台積ADR飆6%

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點 台積ADR飆6%
美伊停火兩周 油價瞬跌 亞股飆漲

美伊停火兩周 油價瞬跌 亞股飆漲
美伊暫停火 布蘭特原油開盤暴跌16% 跌破每桶92美元

美伊暫停火 布蘭特原油開盤暴跌16% 跌破每桶92美元

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相