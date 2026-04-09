美伊暫停火 油價跌破95美元 道指、史指雙雙飆升逾2.5%

美伊達成停火協議，華爾街股市暴漲，圖為紐約證交所交易員望著股市走勢。(路透)

川普 7日收回毀滅伊朗 文明的威脅，雙方達成兩周停火協議，此舉激勵全球市場，8日油價下跌16%並跌破95美元，道瓊與史坦普指數則雙雙飆升逾2.5%。

美聯社報導，在川普宣布與伊朗達成兩周的停火協議後，史坦普500指數8日大漲2.5%。道瓊工業平均指數也大漲1325點(2.8%)，那斯達克綜合指數則飆升2.8%。

不過，股價仍低於戰爭爆發前水準，油價也仍高於當時，反映市場依舊擔心戰火可能再起。MONEX首席策略師廣木隆(Takashi Hiroki)表示，「有理由感到樂觀，但現在下結論還為時過早，因為畢竟那是川普。」

截至目前，川普已在這場戰事中多次為伊朗設定開放荷莫茲海峽的期限。他並威脅若伊朗不照辦，將面臨重大後果，但之後又一再延後行動。這情況與一年前相似，當時川普在「解放日」威脅要對其他國家進口商品課徵高額關稅，之後幾度延後，這也導致部分投資者聲稱，只要金融市場表現出足夠的痛苦，川普「總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，簡稱TACO）。

基準美國原油每桶價格重挫16.4%，收在94.41美元，早盤一度接近跌破91美元。國際標準布倫特原油下跌13.3%，來到每桶94.75美元。在對伊戰爭擔憂最劇時，布倫特原油曾短暫突破119美元，但目前仍高於戰前70美元的價位。接下來油價怎麼走，將取決於有多少油輪能重新駛出荷莫茲海峽以及航行是否順利。

儘管白宮 8日聲稱通過海峽的船隻數量有所增加，但獨立分析人士表示，他們尚未看到通行量出現變化。監測國際航運的海事情報公司Windward指出，所有通過該海峽的船隻仍須與伊朗當局協調安全通行，而且伊方要求每桶出口石油支付高達1美元的過路費並以加密貨幣支付。

在亞洲，由於各國更依賴中東石油，南韓綜合指數(Kospi)飆升6.9%，日本日經225指數大漲5.4%，香港恆生指數上揚3.1%。歐洲股市漲幅相近，德國DAX指數反彈5.1%，法國CAC 40指數上漲4.5%。