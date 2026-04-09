印州越裔無證客死於ICE拘留中心川普第二任以來已46例

一名越南移民上周在印第安納州「邁阿密懲教設施」死亡。(印第安納州懲教廳照片)

一名越南移民上周在印第安納州 拘留中心死亡，這是最新一樁美國移民及海關執法局(ICE)拘留者死亡事件，也是川普 總統第二任期以來，在ICE拘留中心死亡的第46起案例。

美國廣播公司(ABC)報導，川普第二任期內，ICE拘留中心死亡人數不斷增加。根據ICE發給國會議員的通知，55歲的越南移民斐文俊(Tuan Van Bui，音譯)4月1日下午6時許在印第安納州「邁阿密懲教設施」(Miami Correctional Facility)拘留期間死亡；相關部門正在調查死因。斐文俊的近親已被告知死訊。

ICE收到在押外國人死亡正式報告後，會向國會、非政府組織利益相關者和媒體發布正式通知及新聞稿。ICE指出，拘留中心獄警「發現斐文俊失去意識，立即採取心肺復甦術等急救措施，也立即聯繫急救人員；救援人員迅速趕到現場並實施一系列急救。」

ICE新聞稿寫道，斐文俊1990年持AM-1簽證 進入美國；該簽證是根據「美亞混血兒返鄉法」(Amerasian Homecoming Act)設立。儘管裴文俊在美生活多年，但從未申請或獲得美國公民身分。

斐文俊曾因搶劫、盜竊、襲擊、刑事共謀、魯莽危害他人安全、持有管制藥物意圖分銷製造、攜帶槍枝、拒捕和酒後駕車等罪名，被費城警方逮捕「十餘次」。2005年，一名移民法官下令將他遣返。

法庭紀錄顯示，斐曾於2月提交人身保護令(habeas petition)申請，質疑其拘留合法性。他死亡次日，一名地區法官對該申請作出回應，命令政府4月6日以前詳細說明遣返斐文俊的計畫。政府已於6日提交進度報告，但該人身保護令申請已被封存，報告內容不公開。

ABC新聞網報導，根據ICE數據及提交國會的被拘留者死亡人數分析，川普第二任期前14個月是近年來聯邦拘留系統死亡人數最多的時期；只有2020年因新冠疫情導致死亡人數激增除外。