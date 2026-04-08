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贊成建資料中心 印州市議員家門被開13槍

編譯周芳苑／綜合報導
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支持在選區內興建資料中心的印第安那波里斯市議員吉布森(Ron Gibson)住家...
支持在選區內興建資料中心的印第安那波里斯市議員吉布森(Ron Gibson)住家，6日凌晨遭人連開13槍，幸未造成傷亡。(印第安那波里斯市議會)

印第安那波里斯市議員吉布森(Ron Gibson)表示，有人朝他們家前門連開13槍，並在門口留下紙條，寫著「不要資料中心」(No Data Centers)，似是極端分子以激烈方式表達反對建造大量耗電耗水的資料中心。

吉布森表示，事件發生在6日凌晨12時45分左右，他和八歲兒子被槍響驚醒，彈孔位置距離他兒子前一天玩樂高積木的餐桌僅數步之遙，幸好家人平安。這種情況令人深感不安，不僅僅是對他的家襲擊，也危及他孩子、擾亂整個社區的安全。

喬治華盛頓大學(George Washington University)極端主義計畫研究員艾布拉姆斯(Jordyn Abrams)表示，值此資料中心成為極端分子攻擊目標之際發生了這起事件，極端分子的動機包括反科技、反政府和環保等。

艾布拉姆斯說，當地資料中心相關討論逐漸被視為對政治不滿的象徵。

民眾擔憂的問題包括資料中心大量耗電耗水。消費者權益倡議者認為設立資料中心將推高電價、導致水井枯竭，並警告，資料中心開發商甚至可能與當地電力公司達成對業者有利的秘密電力交易，將難以釐清資料中心究竟自行支付電費、還是將成本轉嫁給電力用戶。

印第安納波里斯市警局(Indianapolis Metropolitan Police Department)透過聲明說，6日上午9時許，警方接到報案稱東41街一處住宅發生槍擊案件，經查發現彈著痕跡，但無人受傷；推斷這是孤立、有針對性的事件，聯邦調查局(FBI)正協助調查。

事發後吉布森表示，他能理解公共服務可能引發激烈的分歧，但暴力不是解決問題的方法。

該市都市發展委員會(Indianapolis Metropolitan Development Commission)上周批准資料中心開發商Metrobloks在吉布森選區內一專案的重新分區申請，持反對態度的居民和領導人上周出席聽證會，表達對該計畫影響社區的擔憂。

吉布森則聲明支持委員會決定，認為將造福周社區和城市。他還說，日後這項申請送交市議會審議時，他不會否決。

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