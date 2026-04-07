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繼捷藍、聯航後 達美宣布「行李託運費漲10元」

編譯彭馨儀／即時報導
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達美航空(Delta Air Lines)7日宣布調漲托運行李費用，是繼捷藍航空...
達美航空(Delta Air Lines)7日宣布調漲托運行李費用，是繼捷藍航空(JetBlue)與聯合航空(United Airlines)之後第三家調漲行李費的美國業者，反映出伊朗戰爭對空運業者成本的衝擊。(路透)

達美航空(Delta Air Lines)7日宣布將調漲托運行李費用，反映中東戰事升溫，航空業營運壓力持續加劇。

美聯社報導，達美航空8日以後訂票的乘客，無論是國內或短程國際航線，第一件與第二件的行李托運費將各調漲10元，第三件行李調高50元。調整後，第一件行李托運費為45元，第二件為55元，第三件為200元。長途國際航班的行李費用不變。

達美航空表示，搭乘較高艙等、現役軍人、哩程計畫會員，以及持有聯名信用卡相關的免費行李優惠將維持不變。

這項調整是達美航空兩年來首次調高國內航線行李費，也是繼捷藍航空(JetBlue)與聯合航空(United Airlines)之後第三家調漲行李費的業者，但仍為部分旅客保留首件托運免費。達美航空聲明，「調整是達美航空反映不斷變化的全球形勢和行業動態的影響」。

達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)上個月表示，自2月28日戰爭爆發以來，航空燃油價格飆升已使達美航空營運成本增加約4億元。聯合航空和美國航空(American Airlines)的高層也反映類似情況。

市場定價機構Argus Media資料顯示，6日芝加哥、休士頓、洛杉磯及紐約的航空燃油平均價格為每加侖4.69元，衝突爆發前則為2.50元。

全球約20%的石油都要經過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)運輸，衝突致航運受阻，擾亂石油供應，全球航空業者都在努力應對動盪。航空燃油由原油提煉，能源價格波動將迅速推升航空公司成本。燃油通常是僅次於勞動成本的第二大支出。

捷藍航空針對經濟艙淡季第一件託運行李費從35元增至39元；假期及旺季第一件行李費從40元增至49元。第二件行李費從50元上調至59元。

聯合航空調漲美國、墨西哥加拿大及拉丁美洲航線行李費10元，預付首件行李費為45元，第二件行李預購價為55元。

芝加哥 加拿大 墨西哥

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