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美籍記者在伊拉克遭綁架 逾六天無音訊 才剛受過訓練

記者胡玉立／綜合報導
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在伊拉克遭綁架的美國籍記者基特爾森。(路透)
在伊拉克遭綁架的美國籍記者基特爾森。(路透)

現年49歲的美國自由撰稿記者基特爾森(Shelly Kittleson)3月31日在伊拉克首都巴格達遭到綁架，已超過六天；伊拉克內政部2日表示，當局仍在全力搜尋她的下落。她的同僚之一、女性記者聯盟(Coalition for Women in Journalism)主任納齊什(Kiran Nazish)透露，基特爾森遭綁架前幾周，才剛接受過應對綁架訓練。

美國政府、伊拉克當局、媒體倡議團體及報導中東新聞的華府網站「監督者」(Al-Monitor)皆證實，基特爾森在巴格達遭綁架；有影片顯示，基特爾森3月31日在光天化日下，被強行塞進車內。

納齊什2日告訴美國廣播公司(ABC)，她認為基特爾森會成為綁架目標，「正是因為她是美國人；此外，她是極少數深入當地的記者之一，很多人都認識她；她可能早就被盯上了。」

納齊什形容基特爾森「報導才華洋溢」，行事「非常謹慎」。而且，就在幾周前，基特爾森接受了敵對環境急救訓練(hostile environment and first aid training，HEFAT)；「HEFAT訓練的其中一項內容，就是模擬記者被綁架時的應對方式，」納齊什說：「當時和她一起受訓的人告訴我，她其實不太能接受那部分訓練，過程中有點緊張。」

ABC報導，經伊拉克內政部確認的監視器畫面顯示，基特爾森在巴格達站在人行道上時被綁架。錄影畫面顯示，一輛銀色汽車靠近基特爾森，幾個人抓住她，強行將她塞進車裡，然後迅速駛離。

主管全球公共事務的美國助理國務卿強生(Dylan Johnson)2日聲明表示，另一輛涉嫌參與綁架的汽車在試圖逃逸時發生車禍，車內一名乘客被伊拉克安全部隊當場逮捕；被捕者與親伊朗民兵組織「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)有關聯。

美國官員已向仍在伊拉克的美國公民發出新警告，建議他們立即離開伊拉克，因為與伊朗結盟的伊拉克恐怖民兵組織可能「意圖在巴格達市中心發動襲擊」。

強生並指出，國務院曾多次警告基特爾森身受威脅，目前正與聯邦調查局協調，確保她能獲釋。

納齊什表示，在伊拉克和整個中東地區工作的記者受到威脅的情況屢見不鮮。

國務院 伊朗 華府

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