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撙節5200萬開支 川普提機場安檢外包民營

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統提議將運輸安全管理局(的機場安檢業務，外包給民營企業，以節省5200萬元...
川普總統提議將運輸安全管理局(的機場安檢業務，外包給民營企業，以節省5200萬元聯邦經費。圖為巴爾的摩機場的安檢閘口。(路透)

川普總統提議將運輸安全管理局(TSA)負責的機場安檢業務，外包給民營企業，以撙節開支。此提議3日出現在白宮預算書中，TSA將因此節省5200萬元經費；小型機場則被要求加入委託民營企業安檢合作計畫，費用由TSA支付。

TSA約有5萬名聯邦雇員，負責幾乎所有美國機場的安檢工作，目前只有少數機場使用民營公司執行安檢工作。白宮預算文件顯示，採用民營化安檢方案的機場，與聯邦政府安檢運作相比，成本明顯節省許多。

受到國土安全部門經費僵局影響，TSA安檢人員2月中旬以來就一直領不到薪水，員工缺勤率達10%以上，美國各大機場運作混亂，旅客為等待安檢大排長龍。

路透及美國有線電視新聞網(CNN)報導，機場安檢工作民營化，或有助TSA擺脫國會撥款之爭；在國會為政策問題爭執期間，機場工作人員和旅客較不易淪為棋子。

只是，最近幾周以來，已有超過500名TSA人員辭職，加上空中交通管制員長期短缺，國人對航空安全的擔憂日益加劇；值此航空旅行關鍵時刻，削減TSA預算，無疑雪上加霜。

事實上，川普對TSA批評不斷；他回鍋總統上任首日就解雇了TSA局長佩科斯基(David Pekoske)，至今沒有提名繼任者。去年，白宮也曾表示希望削減TSA預算2億4700萬元，理由包括：「TSA實施侵入性安檢措施，侵犯美國公民隱私和尊嚴」，「屢次未能通過審計」以及「允許非法移民在沒有有效證件情況下飛入內陸」。

白宮3日提出的削減TSA預算部分，相當於將TSA人員縮編約3%至4%；其中一半削減了出口通道工作人員，剩下2%削減了分布於435個機場的TSA人員。

TSA是2001年9-11攻擊事件後成立的聯邦機構，近年隨著航空旅行持續成長，拜登政府曾將TSA規模擴大至近6萬名員工。2024年TSA共安檢9億400萬名旅客，創下歷史新高，比2023年增加5%。

航空系統部分民營化並非罕見；加拿大和幾乎所有歐洲國家機場都使用民營安檢服務。

白宮 川普 拜登

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