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油價飆升 亞馬遜將對第三方賣家 加收3.5%附加費

編譯尤寶琪／綜合報導
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由於燃油費高漲，亞馬遜宣布對第三方賣家加收3.5%附加費。(美聯社)
由於燃油費高漲，亞馬遜宣布對第三方賣家加收3.5%附加費。(美聯社)

有鑒於伊朗戰爭爆發以來油價飆升，亞馬遜(Amazon)將從4月稍後開始，對使用其平台的第三方賣家加收3.5%的燃油和物流附加費。

這家電商巨頭在2日透過電子郵件向「美聯社」(The Associated Press)證實，這項臨時收費將於4月17日起生效，適用於許多使用亞馬遜物流服務的賣家。

亞馬遜在電子郵件聲明中表示：「燃油和物流成本上漲，導致整個行業營運成本的增加。」

這家總部位於西雅圖的公司表示，目前為止，他們已經自行承擔了這些上漲的成本，但與其他主要類似承運商一樣，當成本維持高漲時，他們會實施臨時附加費用，好彌補這些損失；亞馬遜指出，它們的這項附加費「明顯」低於其他主要承運商所收取的附加費。

亞馬遜補充道：「我們始終致力於幫助銷售夥伴取得成功，並繼續為顧客提供豐富的商品選擇和低廉的價格。」

亞馬遜將對使用「亞馬遜物流」 (Fulfillment by Amazon，FBA)服務的美國和加拿大賣家，徵收燃油和物流附加費；自5月2日起，使用Buy with Prime和「亞馬遜多通路配送」(Multi-Channel Fulfillment，MCF)服務的賣家，也將開始支付此附加費用。

由於伊朗戰爭持續，能源成本不斷上漲，亞馬遜也加入了越來越多加收燃油附加費的快遞公司行列。

優比速(United Parcel Service，UPS)與聯邦快遞(FedEx)目前都已經提高了燃油附加費。美國郵政總局(The United States Postal Service，USPS)則是在上周宣布，將從4月26日起對寄送的包裹加收8%的燃油附加費，以因應燃料與運輸成本持續上升的壓力，並試圖改善長期惡化的財務狀況；USPS此次徵收8%的附加費僅適用包裹寄送，不影響一般信件郵資，預計實施至2027年1月17日，並視情況逐步取消。

伊朗 Amazon 亞馬遜

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