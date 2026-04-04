詐騙2000名老人逾2700萬 中國男子認罪

被控專門詐騙老年人的陳建東。(司法部)

2024年被捕的詐騙犯陳建東(Jiandong Chen，音譯)，2日在聖地牙哥聯邦法院認罪，坦承犯下針對老年人的詐騙洗錢案。

聖地亞哥福斯新聞台FOX 5報導，陳建東又名「小虎」(Little Tiger)，與四名中國公民組成詐騙集團，2021年到2023年之間，詐騙超過2000名70到80歲長者，得手金額超過2700萬元。

根據司法部新聞稿，詐騙分子通過電子郵件、彈窗廣告和電話等方式，引導老年人撥打電話到印度的詐騙中心，詐騙分子再利用製造緊張感和恐懼的話術，博取信任操控心理，誘使受害者在電腦上下載安裝遠端軟體，讓詐騙分子入侵電腦，接著詐騙分子假冒技術支援人員、銀行職員或政府官員，謊稱要為受害者退還未經授權的款項，但在假裝退款過程中，又騙說「誤收退款」，再以恐嚇或施壓，要求將「多收款項」歸還，要求受害者透過電匯或郵寄現金到南加州 或內華達州的假地址。

受害者通常被要求使用快遞或隔日送服務，將現金寄給假名收件人。

42歲的陳某在認罪協議中坦承，他使用與受害者提供的姓名偽造駕照和身分證，再接受快遞包裹取走現金。

陳建東與同夥使用加密貨幣 交易，將這些贓款「洗錢」並轉移給其在印度的同夥。

聯邦調查局(FBI 於2024年4月及7月逮捕陳建東和其他四人，2025年6月起訴。同年8月，聯邦探員對犯罪集團展開全國性抓捕行動。

值得注意的是，三名YouTube網紅合作透過影片記錄詐騙過程，甚至當場對峙收件的嫌犯。在一段130萬次播放量達的影片中，帳號「Trilogy Media」的網紅親自將誘餌包裹送達，陳建東說他就是收件人。

陳建東將於6月26日被判刑，面臨郵件和電匯詐欺共謀罪以及洗錢共謀罪的指控。

郵件和電匯詐欺共謀罪最高可判處40年監禁和100萬元罰款。洗錢共謀罪最高可判處20年監禁和相當於洗錢金額兩倍或50萬元的罰款。