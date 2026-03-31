我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只軍工院士遭除名 余茂春：中頂尖科學家接連離奇死亡

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

防中國電動車轉進美國 美駐加大使：中國是長期最大威脅

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡克斯特拉表示，中國電動車可進入加拿大，但不會跨境進入美國，並指涉及數據帶來的國...
胡克斯特拉表示，中國電動車可進入加拿大，但不會跨境進入美國，並指涉及數據帶來的國安風險。（路透）

彭博社31日報導，美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）表示，在加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年1月下調對中國電動車關稅後，美方不會允許來自加拿大的中國電動車進入美國市場，以防堵相關產品轉進美國。

胡克斯特拉接受加拿大媒體Rebel News專訪時直言：「這些車可以從中國進入加拿大，但不會跨越邊境進入美國市場，這不會發生。」他並強調，美方不會讓中國汽車透過加拿大大量流入美國，理由包括現代汽車蒐集與傳輸數據所涉及的國安風險。

不過，胡克斯特拉未說明具體執行方式，包括是否拒發在美轉售所需文件、全面禁止跨境，或透過其他行政措施加以限制。美國近年已陸續推出相關規範，限制採用中國與俄羅斯技術的聯網汽車在美銷售與進口。白宮則未立即回應。

報導指出，2024年加拿大為配合時任美國總統拜登政策，對中國電動車課徵100%關稅，引發中方對加拿大部分農產品祭出反制措施。不過，川普去年上任後，仍對加拿大汽車加徵關稅，使雙邊汽車貿易面臨進一步壓力。

胡克斯特拉另在播客節目中表示，加拿大實際上未因關稅受到明顯衝擊，並稱目前美加貿易安排仍屬全球「第二好」。他指出，除汽車、木材、鋼鐵與鋁等產業外，多數加拿大商品只要符合美墨加協定（US-Mexico-Canada Agreement）規則，仍可免於美國關稅。

報導稱，在美中兩大經濟體關稅夾擊下，加拿大政策出現調整。卡尼今年1月與中國國家主席習近平達成協議，允許中國以較低關稅向加拿大出口電動車，首年配額為12個月內4.9萬輛；作為交換，中方同意下調部分食品進口關稅，包括油菜籽與龍蝦。

儘管川普多次強調要推動汽車製造回流美國，胡克斯特拉指出，加拿大並非美方重塑全球貿易關係的優先對象。他表示，美加汽車產業高度整合，加拿大製汽車中約有50%至75%為美國製零組件，「這正是我們樂見的車輛」。

他並直言，美國在汽車產業面臨的主要競爭壓力來自韓國、日本與墨西哥，中國則被視為長期最大威脅。

此外，胡克斯特拉也對卡尼在北極安全議題上的布局表達不滿。他指出，卡尼近期宣布投資320億加元（約新台幣7,380億元）強化北極發展，並赴挪威與北歐國家會談，但相關安排似乎未納入美方。

胡克斯特拉表示，美加應共同承擔北極防務，「這才是最有效的方式」，但若加拿大選擇不同路徑，美方也只能尊重。

卡尼則強調，加拿大將不再依賴他國維護北極安全與經濟發展，並重申北美防空司令部（NORAD）與美國高度整合，華府仍是重要合作夥伴。

胡克斯特拉另提到，加拿大目前正檢討是否繼續採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機，或改採瑞典紳寶（Saab）「獅鷲」（Gripen）戰機，此舉將影響未來維修與支援能力。他強調，美加軍事整合「正是NORAD模式的核心」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

關稅 俄羅斯 電動車

上一則

FBI調查紐約市議員、州長幕僚路易斯姊妹是否收賄

下一則

保護心血管 醫師建議「晚上7時後」不做7件事

延伸閱讀

川習會臨近 川普：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

川習會臨近 川普：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機
墨西哥對中國加徵關稅 北京認定構成貿易壁壘

墨西哥對中國加徵關稅 北京認定構成貿易壁壘
曾毓群：美國電動車市場仍須依賴寧德時代技術

曾毓群：美國電動車市場仍須依賴寧德時代技術
美國涉華人才斷層 美前駐華大使伯恩斯：恐影響國安與決策

美國涉華人才斷層 美前駐華大使伯恩斯：恐影響國安與決策

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
高球名將老虎伍茲27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」。當局發布的監獄照中，他看起來神情恍惚、目光呆滯。（美聯社）

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

2026-03-28 00:30

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機