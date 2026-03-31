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Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

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Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

編譯周芳苑／綜合報導
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聯準會主席鮑爾30日應邀在哈佛大學大學部經濟學課程中演講。(美聯社)
聯準會主席鮑爾30日應邀在哈佛大學大學部經濟學課程中演講。(美聯社)

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)30日應邀在哈佛大學(Harvard University)大學部經濟學課程中演講，他說目前全美就業市場低迷而且受到人工智慧威脅、找工作不易，但經濟依舊強健，呼籲年輕人不要氣餒。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，鮑爾演講約1小時，談到許多內容，包括金融體系因應未來危機的能力、伊朗戰爭下的通膨等。

鮑爾5月即將卸任聯準會主席，由川普提名的前聯準會官員華許(Kevin Warsh)接替。數據顯示通膨率仍高於聯準會2%年度目標，而且油價飆漲推高汽油價格、可能對經濟產生連鎖效應，聯準會致力因應。

最引起在場聽講年輕人共鳴的是就業議題；鮑爾說，勞動市場停滯不前，找工作難上加難，尤其是年輕人，需要有耐心，但從長遠來看，當前的經濟狀況將會為帶來巨大機遇。

勞工部數據顯示，20至24歲的年輕人目前失業率7.4%，低於去年秋季的9%，但高於2月微升至4.4%的整體失業率，雇主去年僅新增18.1萬個工作機會。

不過鮑爾樂觀告訴在場學生，大家目前正處於史上強勁的經濟體之中，長期將創造機會；與全球其他主要大市場經濟體相比，美國經濟充滿活力和生產力。

鮑爾也提到伊朗戰爭期間的通膨問題，表示長期通膨仍可控；聯準會決策者能做的不多，因為能源衝擊往往來得快去得也快，而貨幣政策的作用需要更長時間才能顯現。他進一步提到，須密切注意市場對通膨的期待，可能出現一系列重大供應衝擊，進而導致公眾、企業、價格制訂者、家庭等開始預期通膨會上升。

經濟學家稱，油價飆漲恐推高運輸、化肥及其他依賴化石燃料的商品和服務價格，再次引發通膨。

鮑爾並提到人工智慧，持樂觀看法，認為可望重塑勞動市場。

人工智慧公司Anthropic執行長阿莫迪(Dario Amodei)去年說，AI可能取代一半入門級白領工作。

鮑爾坦言，企業為降低成本而致力自動化。但也相信大型語言模型將提升工人工作效率，一如其他技術如織布機徹底改變製造業，最終提高工人生產力。只要不斷培養出有能力因AI受益的人才，都會提高人們的生活水準，如果年輕勞動者能夠接受這項技術，將從中受益。

聯準會 哈佛大學 人工智慧

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