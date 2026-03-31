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德州15歲高中生校園槍傷老師後自殺

編譯盧炯燊／綜合報導
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德州布爾韋德市一所高中30日發生校園槍擊案，一名男學生向女老師開槍後自殺死亡。圖...
德州布爾韋德市一所高中30日發生校園槍擊案，一名男學生向女老師開槍後自殺死亡。圖為家長在另一間中學等待接回子女。(美聯社)

德州一所高中30日發生校園槍擊案，一名15歲男學生向女老師開槍後吞槍自殺死亡，受槍擊老師已送往醫院救治，警方目前仍在調查開槍動機。

綜合美聯社、KSAT TV等報導，德州科馬爾郡(Comal County)布爾韋德市(Bulverde)希爾鄉村大學預科高中(Hill Country College Preparatory High School)30日早上8時55分上課前，在8時30分左右學生陸續入校期間，學校突然傳出槍聲。

有學生向電視台KSAT TV表示，事發時聽到在學校二樓一個房間內傳出5聲槍響，並有尖叫聲。

警方接報到場發現一名女老師受槍傷，即時送到聖安東尼奧(San Antonio)一家醫院搶救；一名懷疑涉案15歲男學生當場證實死亡，警方向美聯社說他是吞槍自殺。

科馬爾郡警長辦公室未透露受傷女老師的傷勢，至於學生開槍動機目前仍在調查。直到30日中午學校仍未解封，兩人姓名亦未有公布。

警方將已返校的學生用巴士送到附近另一家中學，並通知學生家長接回子女。

校長韋利(Julie Wiley)透過社媒給家長的信表示，執法人員已抵達校園，教學大樓安全，「學生及教職員工目前處於安全區域，我們知道這令人難以接受，但可以告訴大家的是，目前情況已得到控制，學生沒有持續的威脅」。

有學生及家長對學校發生槍擊案表示擔憂，一名家長說，學生們面對這樣的現實，實在令人難過。另一名家長說，她的女兒有自閉症，經過今次事件很害怕返回學校。

事發高中於2020年8月成立，最初只招收 9 年級學生，現已成為一所涵蓋9至12年級的高中，與德州大學及東北湖景學院(Northeast Lakeview College)等地區高校合作，並提供十幾門大學先修課程，也包括職業以及軍事準備等科目。該校約有250名學生。

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