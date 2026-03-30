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攻伊前夕 赫塞斯透過經紀人洽詢投資國防ETF

編譯季晶晶／綜合外電
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國防部長赫塞斯開戰前由經紀人接洽貝萊德，擬投資國防ETF但最終未成交，時機點引發...
國防部長赫塞斯開戰前由經紀人接洽貝萊德，擬投資國防ETF但最終未成交，時機點引發關注。(歐新社)

英國金融時報報導，根據三位知情人士，國防部長赫塞斯的摩根士丹利證券經紀人，在美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動之前數周，曾試圖替赫塞斯向貝萊德（BlackRock）尋求一筆價值數百萬美元、針對國防產業的重大投資。

消息指出，今年2月，赫塞斯的經紀人接洽貝萊德，詢問能否投資其旗下「國防工業主動型ETF」（代號IDEF），金額高達數百萬美元。這檔基金的規模是32億美元，主要投資於地緣政治分裂與經濟競爭下國防開支增加後受益的企業，前幾大持股包括RTX、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）等國防巨擘，以及資料整合商Palantir。這些公司多數將美國國防部列為主要客戶。該詢問在內部被標記為高關注案件。

不過這筆投資最終未能執行，原因是這檔ETF尚未對摩根士丹利客戶開放交易。市場人士指出，目前全球ETF數量已逾1.4萬檔，多數券商僅提供部分產品，限制了投資選擇。

對此，貝萊德、摩根士丹利與美國國防部均拒絕置評。

目前不清楚赫塞斯是否改投資其他國防相關基金。ETF因費用較低、稅務效率佳且流動性高，近年深受投資人青睞。

數據顯示，IDEF過去一年上漲約28%，但近一個月反而下跌近13%，未隨中東戰事上揚。該投資未執行，可能因此避開短期虧損。

赫塞斯被視為推動對伊朗開戰的核心人物之一，也是川普國安圈最早主張開戰的人之一。傳出他的經紀人擬重押國防類股，可能引發爭議。

近來華爾街正檢視川普政府重大決策前的金融與預測市場交易行為，包括異常動向。

財務揭露顯示，赫塞斯在福斯新聞任職期間，2022至2024年間的薪資共460萬美元，另有書籍預付款、版稅與演講收入。根據2025年6月的最新申報顯示，他已出售29檔個股，每筆金額介於1,001至5萬美元之間。

▼收聽一洲焦點Podcast：

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