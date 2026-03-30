美航空服員哥國中轉失蹤 遺體被尋獲

美國航空公司一名空服員21日執行飛抵哥倫比亞中轉過夜，隔日宣告失蹤。經過將近一周搜尋，當地官員哥倫比亞麥德林市南部郊區發現據信是他的遺體，確實身分仍在鑑定中。(路透)

美國航空公司空服員莫利納(Eric Fernando Gutierrez Molina)21日執行勤務自邁阿密飛抵哥倫比亞 中轉過夜，隔日宣告失蹤。連日持續搜尋的哥倫比亞當局27日宣布，他們在哥倫比亞麥德林市(Medellín)南部郊區發現了據信是莫利納的遺體，正等待進行身份鑑定和驗屍。

目前不清楚莫利納是否遭人加害施暴，他的死因尚未公布，當局也尚未逮捕任何嫌犯；但麥德林市長古鐵雷斯(Federico Gutiérrez)27日在社媒平台X發文宣布尋獲屍體時表示，「正義必將伸張」；「警方和檢察官辦公室調查進展順利，他們應已掌握了指向肇事者的明確線索。」

現年32歲的莫利納是以達拉斯-沃斯堡機場(Dallas-Fort Worth)為據點的美國航空公司空服員，他3月21日從邁阿密起飛後抵達麥德林，原本計畫短暫過夜後隔天早上執飛返程航班，但他卻沒有回到麥德林機場。

紐約郵報(New York Post) 報導，根據官方消息，莫利納最後一次被看到是在麥德林市拉阿美利加區(La América)；該地區並非以旅遊活動聞名。莫利納的密友告訴麥德林電視台(Telemedellín)，莫利納據稱受邀外出參加派對，之後被發現神智有些不清，還被送去醫院。

莫利納最後一次與外界聯繫是22日上午，他發送簡訊分享自己的位置，那是一處位於埃爾波夫拉多區(El Poblado)的Airbnb房源，距麥德林市科多瓦國際機場(José María Córdova International Airport)約12哩。

莫利納22日宣告失蹤後，哥倫比亞當局持續搜尋。古鐵雷斯27日在X平台發文宣布，「我們剛剛在赫里科市(Jericó)和普恩特伊格萊西亞斯(Puente Iglesias)之間發現了一具屍體，極可能就是莫利納。」

古鐵雷斯表示，他已將此痛心消息告知莫利納的父親。莫利納失蹤後，他父親即已趕赴哥倫比亞。

莫利納的親友26日曾告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)，隨著搜尋工作不斷深入，他們已逐漸失去希望，「日子非常難熬。」