終極格鬥賽為川普慶生 白宮草坪搭建八角鐵籠

川普總統與UFC總裁白大拿1月在佛州共同觀看大學足賽。(路透)

川普 總統是UFC終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship)的忠實擁護者，為慶祝川普80歲生日，白宮 草坪即將搭建一座UFC八角鐵籠擂台。

美聯社報導，未來幾周內，工作人員將在白宮草坪搭建造一座6呎高的八角型鐵絲網籠；UFC格鬥選手將於6月14日川普生日當天，在此進行一場肉搏競賽，同時做為慶祝美國建國250周年活動的一部分。

川普早前已表示，他的老友、UFC總裁白大拿(Dana White)將在白宮大門外搭建一座「可容納5000人的體育場」，並在附近公園設置八個巨型銀幕，供持票者觀看比賽直播。UFC聯盟計畫為這場比賽發放8萬5000張免費門票。

這場比賽打破UFC通常在星期六晚間舉行的慣例，特別安排在星期日，並透過Paramount+直播。

法國甚至推遲原定於當天舉行的G7集團峰會，避免與川普的慶生活動撞期。

UFC崇尚血腥暴力，受到年輕男性的歡迎。川普是首位觀看UFC比賽的在任總統，2019年以總統身份觀戰，那場比賽最終以戰敗者眼部受傷流血收場。2024年競選期間，他曾在播客節目中聲稱「很尊重格鬥選手，他們能挨200拳。」

美聯社指出，川普對血腥暴力的歌頌，與他個人極端意識形態的男性氣質不謀而合，他以一種不擇手段、毫無保留的方式衝擊一切，也自豪地將自己視為一名鬥士：「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」成為了他2024年競選的口號。

羅德島大學教授庫茲(Kyle Kusz) 專門研究體育與極右翼之間的關係，認為川普給予UFC歷來最大的平台，在白宮舉辦賽事「是經過深思熟慮，他很清楚自己在做什麼」。川普「利用UFC將自己塑造成充滿男子氣概的形象，這與其政策及政治理念存在極多相似之處。」

對於外界批評這次比賽具有激進政治傾向，白宮通訊主任張振熙回應說，「這將是歷史上最偉大、最具歷史意義的體育賽事，體現了總統慶祝建國250周年的遠見卓識。」

川普總統與UFC總裁白大拿去年6月在新澤西州共同觀看搏鬥大賽。(路透)