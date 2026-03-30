西南航空新規 胖乘客須買2張機票

西南航空新政策強制大尺碼身材乘客須多買一張機票，否則不准登機。圖為西南航空班機經濟艙座位。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)新政策引發眾怒！強制大尺碼身材乘客須多買一張機票 ，否則不准登機。

每日郵報(Daily Mail)報導，西南航空曾說超重乘客可事先多買機票，之後再退費，或在登機口免費加一個座位。

現在規定改成，如果地勤人員認為旅客塊頭大到坐不下一個座位，就須在登機口再多買個座位，「占用相鄰座位的乘客也須購買所需數量的座位。扶手被視為座位之間的明確界限。」

乘客抨擊，西南航空措辭含糊不清，執行方式也存在問題，根本是以貌取人。

TikTok網紅Samrya將這項政策稱為「肥胖稅」(fat tax)，並發文表達不滿，「官網說，如果占用旁邊乘客的座位，就須加買座位。但到了機場，他們只是盯著你看，」Samrya說，「他們沒有任何標準來決定誰需要付費購買額外座位。他們簡直就是歧視。這完全取決於當天地勤的自由裁量權和對肥胖者的歧視。」

乘客麥考(Kari McCaw)表示，前往拉斯維加斯參加途中，在機場被工作人員攔下親身經歷。

地勤說，麥考須買第2個座位，否則不能登機。麥考表示，儘管之前搭機從未被要求買2個座位，但她覺得自己因為體型而被差別對待。

「他們就這樣隨意地打量我的身材，」麥考說。

斯金納(Jessica Skinner)當時正趕著從坦帕國際機場(TPA)飛往奧斯汀，在售票櫃檯被攔住，地勤堅稱她體型太大坐不下。

結果她錯過行李托運的截止時間，只好重新預訂機票。

可是斯金納早已減重200磅，不需要額外座位，但最後還是向家人借錢買了當天的機票。

斯萊克(Kenny Slack)從休士頓 飛往堪薩斯，因為之前比現在重100磅，曾用過體型較大乘客政策，因此被地勤差別對待。

一些旅客也表示，即使在首航中沒有特別標記，他們也被要求在轉機或回程航班上多買1個座位。

運動部落客Stella Kittrell拍了一段影片實驗，從刻意換上讓自己看起來最苗條的衣服，去到機場，沒有被西南航空攔下，還順利登機，舒適坐在自己的座位上。