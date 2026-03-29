我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

被控未通報可疑交易助長犯罪 美銀7250萬和解艾普斯坦案

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國銀行遭艾普斯坦被害人控告，未能對其犯下的性犯罪以及可疑資金交易提出警示，該行同意支付7250萬元做為和解，不過仍需獲得法院批准。(美聯社)
美國銀行遭艾普斯坦被害人控告，未能對其犯下的性犯罪以及可疑資金交易提出警示，該行同意支付7250萬元做為和解，不過仍需獲得法院批准。(美聯社)

已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)多名被害人指控美國銀行(Bank of America)與艾普斯坦及其共犯往來，卻未能對其犯下的性犯罪以及可疑資金交易提出警示，於去年提出集體訴訟，最終迫使美國銀行同意支付7250萬元和解金，不過仍需獲得法院批准。

據華爾街日報報導，美銀發言人表示，和解不代表承認有任何不當行為並強調：「儘管我們維持先前在本案所作的陳述，包括美國銀行並未協助性交易犯罪，但和解可以讓我們將此事告一段落，也為原告提供進一步了結。」

原告聲稱在2011年至2019年間遭到艾普斯坦性侵與性交易，指控被告利用艾普斯坦人脈「獲取財務利益」，卻在掌握艾普斯坦女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)等共犯的帳戶交易資料後，未能主動向主管機關通報示警。

訴狀披露一位化名「Jane Doe」的女子自2011年在俄羅斯結識艾普斯坦以來，至2019年間累計遭到性侵至少100次，被害人於2013年遵照艾普斯坦共犯指示，於美國銀行開設帳戶，隨後人頭帳戶遭到艾普斯坦朋友圈長期濫用，其中一個帳戶用來「定期向Jane Doe報銷開支」。

根據訴狀內容顯示，阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)前執行長布萊克(Leon Black)多年來透過美國銀行帳戶向艾普斯坦支付約1億7000萬元金額，同時布萊克與美屬維京群島(United States Virgin Islands)達成的和解協議內容坦承：「艾普斯坦將布萊克支付的部分款項用於資助維京群島的活動。」不過布萊克先前仍主張費用是用來遺產規畫、稅務申報與慈善諮詢等，否認有任何不當行為。

報導指出，包括摩根大通(JPMorgan Chase)與德意志銀行(Deutsche Bank)先後同意支付合計達數億元的和解金，訴訟主要焦點在於艾普斯坦本人名義開設的帳戶，與美國銀行開設的被害人人頭帳戶不同。

艾普斯坦 俄羅斯

上一則

消失24年刻意斷聯 北卡婦人出面與女兒團圓

下一則

全美3200場示威 歷來規模最大「無王日」 民眾扮蝨子諷ICE

延伸閱讀

年輕華女專騙長者 上門取包裹手段多樣 騙財超百萬

年輕華女專騙長者 上門取包裹手段多樣 騙財超百萬
法外交官涉艾普斯坦案 瑞士私人銀行辦公室遭搜查

法外交官涉艾普斯坦案 瑞士私人銀行辦公室遭搜查
大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款

大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款
法拉盛4華人涉賓州按摩店案 1人死亡撤訴 3人被控重罪

法拉盛4華人涉賓州按摩店案 1人死亡撤訴 3人被控重罪

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用