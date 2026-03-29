被控未通報可疑交易助長犯罪 美銀7250萬和解艾普斯坦案

美國銀行遭艾普斯坦被害人控告，未能對其犯下的性犯罪以及可疑資金交易提出警示，該行同意支付7250萬元做為和解，不過仍需獲得法院批准。(美聯社)

已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)多名被害人指控美國銀行(Bank of America)與艾普斯坦及其共犯往來，卻未能對其犯下的性犯罪以及可疑資金交易提出警示，於去年提出集體訴訟，最終迫使美國銀行同意支付7250萬元和解金，不過仍需獲得法院批准。

據華爾街日報報導，美銀發言人表示，和解不代表承認有任何不當行為並強調：「儘管我們維持先前在本案所作的陳述，包括美國銀行並未協助性交易犯罪，但和解可以讓我們將此事告一段落，也為原告提供進一步了結。」

原告聲稱在2011年至2019年間遭到艾普斯坦性侵與性交易，指控被告利用艾普斯坦人脈「獲取財務利益」，卻在掌握艾普斯坦女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)等共犯的帳戶交易資料後，未能主動向主管機關通報示警。

訴狀披露一位化名「Jane Doe」的女子自2011年在俄羅斯 結識艾普斯坦以來，至2019年間累計遭到性侵至少100次，被害人於2013年遵照艾普斯坦共犯指示，於美國銀行開設帳戶，隨後人頭帳戶遭到艾普斯坦朋友圈長期濫用，其中一個帳戶用來「定期向Jane Doe報銷開支」。

根據訴狀內容顯示，阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)前執行長布萊克(Leon Black)多年來透過美國銀行帳戶向艾普斯坦支付約1億7000萬元金額，同時布萊克與美屬維京群島(United States Virgin Islands)達成的和解協議內容坦承：「艾普斯坦將布萊克支付的部分款項用於資助維京群島的活動。」不過布萊克先前仍主張費用是用來遺產規畫、稅務申報與慈善諮詢等，否認有任何不當行為。

報導指出，包括摩根大通(JPMorgan Chase)與德意志銀行(Deutsche Bank)先後同意支付合計達數億元的和解金，訴訟主要焦點在於艾普斯坦本人名義開設的帳戶，與美國銀行開設的被害人人頭帳戶不同。