全美3200場示威 歷來規模最大「無王日」 民眾扮蝨子諷ICE

正逢美國對伊朗展開軍事行動、美國總統川普民調跳水之際，美國民間28日再度串連發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，估計全國有超過百萬人參加，華盛頓特區28日亦有上萬人走上街頭。(記者陳熙文／攝影)

「不要國王」（No Kings，又稱無王日）反川普 執政大規模示威活動，28日在全美50州、首都華府及世界多處地點第三度登場；主辦單位稱，全美登記活動超過3200場，估計參加者逾900萬人，是美國史上「規模最大的非暴力行動日」。前兩輪「不要國王」示威分別在去年6月和10月舉行，估計有超過500萬人參加。

從紅州到藍州、從大城到郊區小鎮，乃至法國巴黎、義大利羅馬、英國倫敦等地，都有成百上千甚至上萬的抗議者走上街頭，組成聲勢浩大的遊行隊伍，以唱歌、跳舞、揮舞標語等方式，抗議川普總統推行的政策、不斷上漲的生活成本以及與伊朗戰爭。

「不要國王」示威活動的核心重鎮，非明尼蘇達州莫屬；今年1月，聯邦移民暨海關執法局（ICE ）探員在該州接連槍殺兩名監督川普移民政策的美國公民 。明州示威組織者預估有10萬人參加在州議會大廈廣場前舉行的示威。

民主黨籍州長華茲(Tim Walz)向情緒高漲的群眾喊話，譴責移民鎮壓行動，隨後搖滾歌手布魯斯·史普林斯汀（Bruce Springsteen）上台演唱為紀念兩位遇害者古德（Renee Good）和普雷蒂（普雷蒂(Alex Pretti)）而創作的歌曲《明尼阿波利斯街頭》（“Streets of Minneapolis”）。

華府的抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府市區，吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語，也有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民暨海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。

華府的抗議遊行也吸引不少年輕人參加，一名居住在華府的17歲年輕人表示，他對川普對伊朗發動戰爭感到不滿，認為這會衝擊到年輕世代；他表示，年底期中選舉，他正好滿18歲，他將會投給民主黨一票。

在紐約市，紐約公民自由聯盟（NYCLU）執行總監李伯曼(Donna Lieberman)稱川普是美國「首席惡霸」（Bully in Chief），並指明尼阿波利斯居民已迫使這位「妄圖稱王」者撤回了他的突擊隊」。

不過，白宮刻意忽視這些集會。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）稱這些抗議活動是「左翼資金網絡」的產物，幾乎沒有得到真正的社會大眾支持。

共和黨全國委員會發言人奧圖爾（Maureen O'Toole）則嚴詞批評，「這些『仇恨美國』集會是極左翼最暴力、最瘋狂的幻想得以傳播的場域。」

此次華府的大型抗議遊行，吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。(記者陳熙文／攝影)

此次華府的大型抗議遊行，吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。(記者陳熙文／攝影)

在華府的「不要國王」反川普示威大遊行，抗議民眾高舉「川普等於詐欺」的標語。(記者/陳熙文)

不要國王抗議遊行吸引不少年輕人參加，一名居住在華府的17歲年輕人表示，他對川普對伊朗發動戰爭感到不滿，認為這會衝擊到年輕世代。(記者陳熙文／攝影)

此次華府的大型抗議遊行，有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。(記者陳熙文／攝影)

華府的大型抗議遊行從阿靈頓國家公墓出發，跨越阿靈頓紀念大橋進入華府特區。(記者陳熙文／攝影)

華府的大型抗議遊行，有民眾特意裝扮成「蝨子」（lice）來諷刺移民及海關執法局（ICE），對川普的移民政策表達不滿。(記者陳熙文／攝影)

華府的大型抗議遊行，吸引上萬人參與，高舉包括不要國王、不要戰爭、川普必須下台等標語。(記者陳熙文／攝影)