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加州空中驚魂 促眾院加速通過飛安改革

編譯陳韻涵／綜合報導
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加州24日傳出民航機與陸軍直升機空中接近的事件，一架載有168人的聯合航空班機接近加州橘郡翰韋恩機場時，與一架加州國民兵黑鷹直升機發生空中接近，所幸民航機駕駛及時調整飛行高度，最終兩架飛機都安全降落。(美聯社)
加州24日傳出民航機與陸軍直升機空中接近的事件，一架載有168人的聯合航空班機接近加州橘郡翰韋恩機場時，與一架加州國民兵黑鷹直升機發生空中接近，所幸民航機駕駛及時調整飛行高度，最終兩架飛機都安全降落。(美聯社)

加州24日傳出民航機與陸軍直升機空中接近的事件，再度引發外界關注飛安風險；另一方面，眾院兩大委員會26日分別通過改革航空安全的法案，凸顯航安改革的迫切性。

路透報導，眾院運輸與基礎設施委員會及軍事委員會26日分別無異議通過大規模航安改革法案，回應去年國家運輸安全委員會(NTSB)針對重大空難提出的數十項建議。去年1月29日美國航空(American Airlines)一架客機與陸軍黑鷹直升機在華府雷根機場附近空中相撞，造成67人罹難，改寫美國自2001年以來最嚴重空難的歷史。

眾院軍事委員會以53比0通過，要求除了戰鬥機、轟炸機與無人機之外，所有軍機必須在2031年前全面安裝防撞技術。

同時，運輸與基礎設施委員會則以62比0通過，要求民航機與直升機配備防撞與風險緩解系統，強化航管訓練與操作程序。

運輸與基礎設施委員會提出的法案要求民航機與直升機在2031年前全面導入「廣播式自動相關監視」(ADS-B)系統，提升空中監控能力；另外，該法案要求審查雷根華盛頓國家機場航班頻率，確保機場基礎建設能處理目前的運輸量；該機場是全美最繁忙單一跑道機場，也是先前空難的發生地點。

NTSB局長霍門地(Jennifer Homendy)表示，眾院兩大委員會的提案具歷史意義，「這是第一次，國會委員會全面批准我們所有建議的法案」。

就在國會推進改革之際，飛安風險依然持續。

國家廣播公司新聞網引述聯邦航空管理局(FAA)證實的消息報導，聯合航空(United Airlines)589號航班24日晚接近加州橘郡翰韋恩機場(John Wayne Airport)時，與一架黑鷹直升機發生空中接近事件，客機載有162名乘客與六名機組員。

聯合航空表示，飛行員在航管員提醒後，發現直升機並收到警報，隨即採取應對措施，調整飛行高度；所幸最終兩架飛機都安全降落，未造成傷亡。

加州國民兵表示，黑鷹直升機當時正在執行例行訓練任務，並依目視飛行規則(VFR)在指定高度飛行，全程與航管員保持聯繫。

加州 眾院

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