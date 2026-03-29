消失24年刻意斷聯 北卡婦人出面與女兒團圓

北卡羅來納州婦人蜜雪兒‧亨德利‧史密斯(Michele Hundley Smith)2001年底被通報失蹤，24年後現身與苦尋母親多年的女兒重逢，親屬團聚放下心中大石，卻也有許多謎團待解。

國家廣播公司新聞網報導，洛金罕郡(Rockingham County)警長辦公室表示，現年60多歲的史密斯2001年12月被通報失蹤，當時她38歲。

警方表示，史密斯最後一次被看到，是2001年12月9日離家，準備前往維吉尼亞州馬丁斯維爾(Martinsville)一間KMart商店購買聖誕禮物，之後便音訊全無。

2001年往後的20多年以來，史密斯的家人從未放棄尋人，尤其是她的女兒亞曼達‧史密斯(Amanda Smith)；亞曼達透過社群平台建立專頁，持續對外徵求線索，並紀錄自己對母親的思念與等待。

亞曼達曾在2021年的貼文中透露，母親失蹤對家庭造成深遠影響，家人「承受極大痛苦」，父親更因外界的猜測與指責而倍感壓力。

這起失蹤懸案今年2月出現曙光，警方接獲線報，確認史密斯仍安全地在北卡州生活；史密斯多年來刻意不聯繫家人，甚至要求警方別透露她的行蹤，包括通知家人她被找到的消息。

警方表示，史密斯告訴執法人員，當年基於「家庭問題」自願離家；但警方在她失蹤前，並未掌握任何相關家暴或家庭糾紛的紀錄，各方說法無從考證。

這起失蹤案也存在法律問題，警方表示，史密斯被尋獲後數日，便因25年前未出庭應訊的舊案被捕。該案件與2001年11月由伊甸市(Eden)警局提出的酒駕指控相關。

本月26日，這對分離24年的母女終於在洛金罕郡地方法院外重逢。

史密斯當時即將出庭應訊，亞曼達陪同前往。兩人一見面，便張開雙臂緊緊相擁，母親不僅稱讚女兒的頭髮，還親吻她的臉頰，場面溫馨感人。

面對複雜的情感謎題，亞曼達接受當地電視台訪問時說：「我知道事情不是非黑即白，中間還有很多灰色地帶。」她坦言，過去充滿疑問與悲痛，但她選擇放下怨懟。「人生苦短，我不會因為她是我媽而對她懷恨在心。人生只有一次，我希望母親能參與。」