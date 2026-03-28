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老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

編譯梁采蘩／即時報導
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高球名將老虎伍茲27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」。當局發布的監獄照中，他看起來神情恍惚、目光呆滯。（美聯社）
高球名將老虎伍茲27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」。當局發布的監獄照中，他看起來神情恍惚、目光呆滯。（美聯社）

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」（DUI，可指酒駕或毒駕）等罪名。當局發布的監獄照（mugshot）中，伍茲看起來神情恍惚、目光呆滯。他的女友、也是美國總統川普的前媳婦，事發時並未同車。

紐約郵報報導，伍茲身穿亮藍色Polo衫，神情憔悴、雙眼充血，模樣顯得疲憊不堪。根據當地警長說法，50歲的伍茲當時疑似受到「某種藥物或藥品」影響，當日下午約2時，他在位於佛州住家附近的朱庇特島南海灘路超車不慎擦撞另一輛車，導致自己的Land Rover翻覆。

警長表示，事故發生後，伍茲看起來精神遲緩，並出現受影響的跡象；他的呼氣酒測結果顯示數值為零，但拒絕做尿液檢測。警方在事故車輛中未發現任何毒品或藥物。伍茲將面臨DUI、財物損害，以及拒絕接受合法檢測等指控。

這是伍茲至少第三次發生車禍事件，2017年他就因為DUI被捕。依佛州法律，若為第二次DUI定罪，最高可判處九個月徒刑，並須強制在車輛上安裝酒精鎖裝置，期限為一年。

紐約郵報指出，這起事件前幾天，伍茲才參加自己組織的室內TGL高爾夫聯賽決賽，當時他與川普前媳婦凡妮莎・川普（Vanessa Trump）被目擊互動親密。賽事現場也可見凡妮莎與前夫小唐納・川普（Donald Trump Jr.）所生的兩位女兒，18歲的凱伊（Kai Trump）與11歲的克蘿伊（Chloe Trump）。母女三人當時皆在場為伍茲復出參賽加油。

伍茲發生事故時，三名女性並未同車；川普聽聞這起意外表示，伍茲是他的好友，「我非常難過」。

48歲的凡妮莎・川普於2018年向小唐納・川普提離婚，兩人育有五名子女；她與伍茲的交往關係已持續逾一年。這對情侶去年3月在社群媒體上正式公開戀情，當時相關傳聞已流傳數周。

佛州 川普 小唐納

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