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民主黨議員被控竊取500萬 恐被逐出眾院

記者胡玉立／綜合報導
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民主黨籍佛州聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克因涉嫌違反競選財務法、侵占聯邦救災經費和洗錢，被聯邦眾議院操守委員會裁定違反25項道德準則，可能因此被逐出國會。(路透)
民主黨籍佛州聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克因涉嫌違反競選財務法、侵占聯邦救災經費和洗錢，被聯邦眾議院操守委員會裁定違反25項道德準則，可能因此被逐出國會。(路透)

在歷經長達七小時的公開聽證後，聯邦眾議院操守委員會(House Ethics Committee)27日裁定，民主黨籍佛州聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)違反25項眾院道德準則，其中包括違反競選財務法在內。謝菲勒斯-麥考米克去年底已被聯邦檢察官指控竊取500萬元聯邦救災經費並洗錢部分資金。眾院委員會這項裁決，最終可能導致她被逐出國會。

美聯社報導，眾院道德委員會由四位民主黨人和四位共和黨人組成，這也是該委員會近15年來首次舉行公開聽證。委員會表示，將在未來幾周內提出處罰建議。道德委員會的裁決，可能引發眾院表決是否開除謝菲勒斯-麥考米克；正積極透過11月期中選舉奪回眾院主導權的民主黨黨團，也可能因此分裂。

謝菲勒斯-麥考米克正在競選連任第四屆佛州東南部選區聯邦眾議員；她否認自己有任何不當行為，她也以自己享有憲法第五修正案免於自證其罪的權利，拒絕在操守聽證會作證。

對於邁阿密聯邦大陪審團去年11月提出的聯邦控罪，謝菲勒斯-麥考米克也拒不認罪。她的律師26日表示，聯邦審判預計在未來幾個月內開始。

眾院調查委員會提出長達242頁調查報告，列出27項違反眾院道德準則行為，指控謝菲勒斯-麥考米克謊稱自籌2022年聯邦眾議員特別選舉競選資金，但資金其實來自她家族Trinity醫療保健公司2021年竊取的聯邦疫情災難救濟基金500萬元溢付款。

謝菲勒斯-麥考米克的律師巴爾齊(William Barzee)在聽證中辯稱，她有權獲得這筆錢，並詳細說明她家人如何分配醫療保健業務收益。巴爾齊並表示，委員會理當允許進行徹底的道德審判，讓他有機會提供證人和證據來反駁眾院調查結果。

眾院道德委員會最後認定，謝菲勒斯-麥考米克違反25項眾院道德準則。委員會將在國會4月休會兩周後召開會議，並考慮針對此案的懲處建議進行表決。共和黨人已表示將在眾院提出逐出國會動議。

民主黨 眾議員 眾院

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