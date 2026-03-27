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老虎伍茲車禍被捕拒檢涉酒駕 川普：非常難過...不想談了

編譯梁采蘩／即時報導
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2019年5月，川普總統在白宮頒發總統自由勳章給高球名將老虎伍茲。(路透)
2019年5月，川普總統在白宮頒發總統自由勳章給高球名將老虎伍茲。(路透)

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」（DUI，可指酒駕或毒駕）等罪名。川普總統聽聞此事後表示「非常難過」。

CNN報導，當地警長布登謝克（John Budensiek）表示，「我們的酒駕調查人員已到場處理，而伍茲先生確實出現受影響的徵狀。」並補充指出，伍茲將面臨DUI、財物損害，以及拒絕接受合法檢測等指控。

布登謝克表示，伍茲在調查過程中態度配合，但「並未試圖自證其罪」。「他在發言時相當謹慎，對於該說與不該說的內容都有所拿捏。當進入檢測程序，也就是在看守所進行尿液檢測時，他拒絕了。」

布登謝克補充，伍茲接受吹氣酒測，結果為零，「但當我們要求進一步進行尿液檢測時，他拒絕配合，因此仍依酒後駕車罪嫌提出指控」。伍茲事故中並未受傷，目前已被送往看守所，依規定至少須拘留8小時。

川普聽聞此事表示伍茲是他的好友，「我非常難過」。川普告訴記者。 「他遇到一些困難，發生一起意外，我只知道這些…（他是）我非常親密的朋友。他是很棒的人，一個了不起的人…我不想談論這件事。」

川普 酒駕

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