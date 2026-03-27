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旅客焦慮提早安檢 機場卻怨太早到「只需提前90分鐘」

逐玉張凌赫「粉底液將軍」 軍媒看不下去：對中華文化的誤讀

旅客焦慮提早安檢 機場卻怨太早到「只需提前90分鐘」

編譯俞仲慈／即時報導
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休士頓喬治布希國際機場排隊等安檢的人潮最擁擠，有的甚至長達四小時。(美聯社)
休士頓喬治布希國際機場排隊等安檢的人潮最擁擠，有的甚至長達四小時。(美聯社)

數周以來全美各大機場出現安檢大排長龍現象，因此許多乘客緊張兮兮提前數小時抵達機場，不料部分機場表示，乘客提前抵達只會加劇人潮擁擠，可能延誤其他旅客登機時間。

美聯社報導，俄亥俄州哥倫布市(Columbus)約翰葛倫國際機場(John Glenn International Airport)26日透過社交平台發文警告：「旅客過早抵達實際上會導致排隊人龍更長，錯開時間有助於確保所有乘客出行順暢。」並強調旅客提前到達將導致高峰時段的人潮更加擁擠，因此製作圖表標示最佳抵達時間：「只需提前90分鐘到達即可。」

不過許多乘客確實面臨長達數小時的等待。坎貝爾(Amber Campbell)日前提前三個多小時抵達巴爾的摩-華盛頓國際機場(Baltimore-Washington International Airport)，但最終還是錯過這班上午班機，她注意到許多搭下午班機的人也在排隊安檢，事後在臉書(Facebook)發文抱怨：「機場並未分開處理早上搭機和下午搭機的人，晚了十分鐘我們沒搭上飛機。」

特塞貝齊斯(Arthur Tsebetzis)27日來到亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson International Airport)，發現排隊人龍一路從航站內部延伸至外面，讓他無奈表示：「簡直就是一場噩夢。」

巴爾的摩-華盛頓國際機場排隊安檢的隊伍排到戶外，不管是早上搭機和下午搭機的人都混...
巴爾的摩-華盛頓國際機場排隊安檢的隊伍排到戶外，不管是早上搭機和下午搭機的人都混在一起。(路透)

由於政府停擺導致運輸安全管理局(TSA)人力吃緊，機場安檢時間動輒超過兩小時，人潮最為擁擠的休士頓喬治布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)排隊時間甚至長達四小時，不過並非所有機場都如此，所以航空公司建議旅客在搭機前最好事先查詢TSA。

費城社工博特溫(Shari Botwin)將當前機場亂象視為2020年新冠疫情初期「恐慌性搶購」(panic buying)翻版：「這是人之常情，你無法控制機場發生的一切。」並強調：「媒體對機場鋪天蓋地的報導，即使有人說不需提前到機場，大家依然不相信。」

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