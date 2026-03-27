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LA奧運女子賽事恢復基因性別檢測 30年來首見

編譯中心／綜合報導
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2024年巴黎奧運女子拳擊賽事，阿爾及利亞選手凱莉芙(右)與台灣好手林郁婷(左)均陷入性別爭議。(路透、美聯社)
2024年巴黎奧運女子拳擊賽事，阿爾及利亞選手凱莉芙(右)與台灣好手林郁婷(左)均陷入性別爭議。(路透、美聯社)

國際奧林匹克委員會(IOC)26日宣布，將重新以基因性別檢測來判定女子項目的參賽資格，並自2028年洛杉磯奧運開始實施。

中央社引述法新社報導，國際奧會在聲明中說：「奧運或任何其他國際奧會賽事，包括個人與團體賽項目的女子項目參賽資格，現在僅限於生理女性，其認定將以一次性SRY基因篩檢為基準。」

SRY基因篩檢將透過唾液測試、口腔黏膜拭子或血液樣本進行，且在絕大多數情況下，這將是「終身一次性檢測」。

國際奧會在現任主席柯芬特里(Kirsty Coventry)領導下推行這項新政策。2024年巴黎奧運女子拳擊賽事曾深陷阿爾及利亞選手凱莉芙(Imane Khelif)與台灣好手林郁婷相關的性別爭議。

國際拳擊總會(IBA)曾以未通過資格檢測為由，取消凱莉芙與林郁婷參加2023年世界錦標賽的資格。

然而，國際奧會當時允許兩人參加巴黎奧運，並稱她們是「國際拳擊總會突然且專斷決定」下的受害者。兩人最後都在巴黎奧運賽事中奪下金牌。

奧運上一次進行性別檢測是在1996年的亞特蘭大奧運。

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