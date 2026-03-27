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智庫：夫妻領社安金設10萬元上限 10年可省1900億

編譯盧炯燊／綜合報導
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這是一張社安卡，為避免社安金計畫破產，有組織倡儀應對領取社安金設定上限。(美聯社)
這是一張社安卡，為避免社安金計畫破產，有組織倡儀應對領取社安金設定上限。(美聯社)

美國最富有的退休夫婦每年可領取高達10萬元的社安金，有智庫認為，為免社安金計畫破產，應對領取社安金設定上限。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道(CBS News)報導，專注財政及預算問題的無黨派智庫「聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget，CRFB)的分析顯示，目前全國約有5600萬名65歲及以上的人士領取社安金，其中100萬人每年至少領取5萬元，若以一對退休夫婦而言，每年可得超過10萬元。

這個組織目前提倡一個名為「六位數限制」(Six Figure Limit)的建議，確保正常年齡退休的夫妻，每年領取社安金福利不過超過10萬元。

CRFB指出，目前聯邦政府負債超過39兆，如此狀況下沒有理由每年還給最有錢的退休族發放六位數字福利。儘管這100萬人占比不到2%，但隨著社會安全局(SSA)對生活成本的調整，以及愈來愈多人達到退休年齡，這個比率將會隨著時間而增長。

若是設定六位數的上限可為國庫節省多少資金？

CRFB分析指出，若將夫妻共同領取的社會安全金上限設定為10萬元，單身長者上限設定為5萬元，十年內可節省高達1900億元，足以填補社安金計畫20%的資金缺口。

該智庫的高級政策主管戈德溫(Marc Goldwein)說，設立社安金計畫的初衷，原是防止人們陷入貧窮，但現在這個阻貧項目，竟然支付六位數字的款項，實在非常荒謬。

CRFB建議將10萬元的福利門檻與通貨膨脹掛鉤，又或以薪資水平作為基準，這可避免中低收入家庭受到設定上限的影響。

不過一對夫婦每年共領得10萬元社安金的難度非常高，兩人需至少連續35年賺取社會安全應稅最高收入(目前為18萬4500元)，並在達到完全退休年齡(今年為67歲)時才領取福利。

聯邦政府 社安金 哥倫比亞

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