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戰爭衝擊… OECD大幅調升通膨預測 美飆至4.2%

編譯林文彬陳韻涵／綜合報導
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中東戰事前景未明，美國股市各大指數26日都暴跌，OECD也調升通膨預測，將美國調至4.2%。（路透）
中東戰事前景未明，美國股市各大指數26日都暴跌，OECD也調升通膨預測，將美國調至4.2%。（路透）

經濟合作發展組織(OECD)26日以中東爆發衝突推升能源價格為由，大幅上修主要經濟體今年通膨預測，並放棄上修全球經濟成長預測。OECD預期，美國今年通膨率將躍升至4%以上，比去年增加1.6個百分點，且聯準會(Fed)今、明兩年可能維持利率不變。美伊戰事前景不明，加上OECD調升通膨預測，市場避險情緒升溫，美股26日出現中東開戰以來最大跌幅，油價再度飆破每桶100元。

美股出現中東開戰以來最大跌幅

OECD在最新展望報告中，預測20國集團(G20)今年平均通膨率將達到4%，高於去年12月預估的2.8%。從國家來看，美國今年通膨率預料將從去年的2.6%上升至4.2%，比去年12月預估值高1.2個百分點，英國和澳洲今年通膨率也可能站上四字頭，日本和南韓通膨率分別估為2.4%及2.7%。

經濟成長率方面，OECD原本可能上修今年全球經濟成長預測0.3個百分點，但因中東爆發衝突而維持預估值在2.9%，明年預估則下修0.1個百分點至3%。OECD預估今年美國經濟將成長2%，明年成長1.7%，歐元區今、明兩年成長率分別估為0.8%與1.2%。

OECD如今預期今年和明年美國政策利率將維持不變，英國今年利率也將按兵不動，歐洲央行(ECB)第二季則可能升息一次，以確保通膨預期持續獲得控制。

美聯社報導，史坦普500指數(S&P 500)26日下跌1.7%，創今年1月以來最大單日跌幅，並可能連續第五周收黑。道瓊工業平均指數(DJI)重挫約469點或1%，那斯達克綜合指數(NAS)跌幅達2.4%，較今年高點回落逾10%，進入修正區間。

華爾街日報報導，在石油市場方面，布倫特原油(Brent Crude Oil)期貨25日一度因停火希望而回落，但隨後反彈，26日收在每桶101.89元，漲幅4.8%；5月近月合約價升至108.01元。

川普總統26日在內閣會議上表示，能源價格漲幅低於預期，但物價可能進一步上漲。他說：「也許還會再漲一點，但最終都會回落。」

此外，全球公債殖利率再次攀升，10年期美國公債殖利率升至4.415%；美元走強，黃金價格下跌。

亞洲和歐洲大部分地區的股市同樣暴跌，本周波動劇烈；川普本周稍早表示，關於結束戰爭的談判取得頗富成效的進展，一度讓人們對市場懷抱高期望。不過，伊朗否認正在進行直接談判，隨後拒絕了美國透過巴基斯坦提出的停火方案。

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