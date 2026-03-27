華爾街證券業去年獎金近25萬創新高 低於紐約市府預期 難補稅收

華爾街銀行家和證券交易員去年賺得盆滿缽滿，紐約市政府卻開心不起來，認為稅收低於預期。(路透)

紐約市 各家投資銀行巨頭去年業績輝煌，華爾街 員工2025年平均獎金飆升到近25萬元，創下歷史新高。據紐約州 主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)最新估算，紐約市證券業員工去年平均獎金為24萬6900元，比上一年增長6%。儘管銀行家和交易員賺得盆滿缽滿，紐約市政府卻開心不起來。

華爾街日報報導，華爾街銀行家和交易員獎金通常在12月至隔年3月之間發放。紐約市府視華爾街獎金為重要稅收來源，2026財年市府財政計畫原本預估華爾街獎金將成長15%，但最後卻只增加6%，數字遠低於預期。

證券業是紐約市收入最高行業，獎金占證券業總收入一大部分。狄拿波利估算顯示，2024年證券業員工平均總薪酬50萬5677元，獎金幾占總薪酬的一半。2025年，華爾街大型企業併購、股票和債券交易熱絡，美國幾大銀行營收破紀錄；紐約金融業者總收入約492億元，創歷史新高。不過，經通膨調整，華爾街業績最好的年份是2006年。

狄拿波利指出，最近到來的華爾街獎金季預計將為紐約州帶來約1億9900萬元額外所得稅收入，比前一年同期額外所得稅收入，增加大約9100萬元。

然而，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)一直指望拿華爾街稅收來填補逾50億元市府預算赤字；他還必須設法在7月紐約市新財年開始前，將此缺口補足。

曼達尼當選市長以來，一直試圖緩和與商界精英之間的關係；但為了彌補預算缺口，他發表不少關於提高稅收和凍結租金的言論，激怒紐約市金融界眾多人士。

曼達尼面臨兩年內高達54億元預算赤字，他敦促州議員提高年收入逾100萬元的紐約居民和企業稅率；還警告，若議員不這樣做，他將不得不提高紐約市房產稅率，包括藍領和中產階級屋主在內的大批紐約居民都會受到影響；華爾街強烈反對這些主張。

民調顯示，大多數紐約選民贊成提高紐約市高收入者稅收。州議會兩院近期提出的州預算案，均包含提高高收入者和企業稅收條款，但增幅小於馬姆達尼力推的方案。