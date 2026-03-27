我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

史丹福、俄州大、聖地牙哥加大3家醫學院招生涉種族歧視 聯邦要查

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府以招生程序涉及種族歧視為由，針對史丹福大學、俄亥俄州立大學和聖地牙哥加州大學等三所大學醫學院，啟動調查。圖為史丹福醫學院學生上課情形。(史丹福大學醫學院官網)
川普政府以招生程序涉及種族歧視為由，針對史丹福大學、俄亥俄州立大學和聖地牙哥加州大學等三所大學醫學院，啟動調查。圖為史丹福醫學院學生上課情形。(史丹福大學醫學院官網)

川普政府針對史丹福大學、俄亥俄州立大學和聖地牙哥加州大學等三所大學醫學院的招生政策，啟動調查。司法部25日通知各該校相關調查已展開，要求三校在4月24日前提交招生數據，否則聯邦關鍵補助有中斷之虞。紐約時報指出，此舉顯示，川普政府對美國高等學府的施壓及擴權行為，已從校園文化範疇擴展到科學權威核心。

三所大學校方均證實收到調查通知。負責民權事務的助理司法部長迪隆(Harmeet K. Dhillon)在通知信中寫道：「調查目前重點關注醫學院招生過程中，可能存在的種族歧視。」

迪隆25日在社群媒體發布她在一封信上簽名的照片並寫道：「啟動一系列民權調查。天堂般的另一天！」網民放大迪隆的信件照片，顯示收信者是俄亥俄州立大學醫學院。

美國國家科學基金會(National Science Foundation)表示，1950年代以來，聯邦政府一直是美國大學研究經費主要來源；其中，國立衛生研究院(NIH)每年撥款約350億元。美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)表示，NIH撥款最大受益者是醫學院；政府調查的三所醫學院均在NIH資助金額最高院校之列。

政府對招生程序的民權調查，通常側重於是否潛在歧視白人申請者。美國醫學院協會統計，2025-2026學年共有9萬9400名醫學生入學；其中約42%白人，28%亞裔，8%非裔。該比率與俄亥俄州立大學醫學院招生狀況基本一致。但史丹福大學和聖地牙哥加大醫學院白人學生人數，約為俄亥俄州立大學醫學院白人學生的一半；亞裔學生比率相對更高。史丹福非裔占13%，聖地牙哥加大非裔占6%。

聖地牙哥加大表示，他們正在審視司法部通知，並將「致力遵守聯邦和州的反歧視法律，包括招生在內的所有項目和活動，均遵循公平程序」。俄亥俄州立大學發言人表示，該校「完全遵守所有關於招生的州和聯邦法規及法律裁決」。史丹福大學發言人拒絕置評。

種族歧視 司法部 聖地牙哥

上一則

移民減少 洛杉磯、紐約人口萎 聖地牙哥、邁阿密等都會區也下降

下一則

紐約法拉盛4華人死亡火災疑蓄意縱火 是否為租屋糾紛引起關注

延伸閱讀

大學畢業就業信心降至13年新低 白領最明顯

大學畢業就業信心降至13年新低 白領最明顯

大學畢業就業信心降至13年新低 白領這些職缺最明顯

大學畢業就業信心降至13年新低 白領這些職缺最明顯

南加學區與中國學校合作 審計揭多項違規涉非法發放文憑

南加學區與中國學校合作 審計揭多項違規涉非法發放文憑
南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規

南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規

熱門新聞

隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

2026-03-24 11:16

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國