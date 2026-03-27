史丹福、俄州大、聖地牙哥加大3家醫學院招生涉種族歧視 聯邦要查

川普政府以招生程序涉及種族歧視為由，針對史丹福大學、俄亥俄州立大學和聖地牙哥加州大學等三所大學醫學院，啟動調查。圖為史丹福醫學院學生上課情形。(史丹福大學醫學院官網)

川普政府針對史丹福大學、俄亥俄州立大學和聖地牙哥 加州大學等三所大學醫學院的招生政策，啟動調查。司法部 25日通知各該校相關調查已展開，要求三校在4月24日前提交招生數據，否則聯邦關鍵補助有中斷之虞。紐約時報指出，此舉顯示，川普政府對美國高等學府的施壓及擴權行為，已從校園文化範疇擴展到科學權威核心。

三所大學校方均證實收到調查通知。負責民權事務的助理司法部長迪隆(Harmeet K. Dhillon)在通知信中寫道：「調查目前重點關注醫學院招生過程中，可能存在的種族歧視 。」

迪隆25日在社群媒體發布她在一封信上簽名的照片並寫道：「啟動一系列民權調查。天堂般的另一天！」網民放大迪隆的信件照片，顯示收信者是俄亥俄州立大學醫學院。

美國國家科學基金會(National Science Foundation)表示，1950年代以來，聯邦政府一直是美國大學研究經費主要來源；其中，國立衛生研究院(NIH)每年撥款約350億元。美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)表示，NIH撥款最大受益者是醫學院；政府調查的三所醫學院均在NIH資助金額最高院校之列。

政府對招生程序的民權調查，通常側重於是否潛在歧視白人申請者。美國醫學院協會統計，2025-2026學年共有9萬9400名醫學生入學；其中約42%白人，28%亞裔，8%非裔。該比率與俄亥俄州立大學醫學院招生狀況基本一致。但史丹福大學和聖地牙哥加大醫學院白人學生人數，約為俄亥俄州立大學醫學院白人學生的一半；亞裔學生比率相對更高。史丹福非裔占13%，聖地牙哥加大非裔占6%。

聖地牙哥加大表示，他們正在審視司法部通知，並將「致力遵守聯邦和州的反歧視法律，包括招生在內的所有項目和活動，均遵循公平程序」。俄亥俄州立大學發言人表示，該校「完全遵守所有關於招生的州和聯邦法規及法律裁決」。史丹福大學發言人拒絕置評。