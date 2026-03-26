移民減少 洛杉磯、紐約人口萎縮 中小城市持續增長

人口普查局最新數據顯示，由於移民數量急劇下降和人口外流，全美前20大都市中，洛杉磯、聖地牙哥和邁阿密，人口均下降，紐約市出現三年來首度人口萎縮；圖為紐約唐人街。(路透)

美國人口普查 局(U.S. Census Bureau) 26日最新公布數據顯示，由於移民 數量急劇下降、人口外流，截至去年6月為止的一年內，全美前20大城市中，洛杉磯、聖地牙哥和邁阿密，人口均下降，紐約市 出現三年來首度人口萎縮；中小型城市人口則持續保持強勁成長。

華爾街日報報導，新人口普查數據讓人看到對限制移民政策如何顯著減緩美國人口成長。但許多都會區人口持續增長，南北卡羅來納州、德州和西部山區的中小型城市，人口成長尤其強勁；有些甚至比全國平均人口成長率高出四倍以上，如德州奧斯汀、北卡州洛麗(Raleigh)、威明頓(Wilmington)、佛州奧卡拉(Ocala)、南卡州默特爾比奇(Myrtle Beach)、愛達荷州博伊西(Boise)和猶他州聖喬治(St. George)在內。

人口普查局之前報告稱，截至去年6月的一年中，美國人口僅增加0.5%，是自疫情切斷移民流動、導致死亡人數激增後，人口增長最緩慢的一年；再前一年的人口總成長率幾乎是過去一年的兩倍。美國出生率接近歷史最低水平、人口老化，在在抑制美國人口成長。

對依賴新移民人口的地區來說，移民數量下降，影響深遠。截至去年6月的一年，美國前50大城有半數的人口流失量超過國內其他地區人口流入量；有10個都會區的人口流失量超過移民流入量。

美國最大的幾個都會區受衝擊最大。統計顯示，洛杉磯地區移民淨增加人數僅3萬8500人，遠不足以彌補近13萬1000人的移民淨流失人數。類似問題也導致邁阿密都會區人口萎縮，最近一年，邁阿密地區的移民淨流失量近11萬4000人。

紐約市在經歷兩年人口成長後，人口略顯下降；目前紐約市人口為858萬人，較2020年下降約2%。2020年新冠疫情引發紐約市大規模人口外流；最近一年，紐約市淨增移民約6萬6000人，比前一年減少70%，不足以抵銷人口外流。但不包括紐約市在內的紐約大都會區17個郡，人口增加0.2%。