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科技成癮催生戒斷經濟 有診所1天收費1000元 療程長達16周

記者顏伶如／綜合報導
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社群媒體引發的科技成癮，危害被視為跟酒精、毒品成癮同等嚴重。(路透)
社群媒體引發的科技成癮，危害被視為跟酒精、毒品成癮同等嚴重。(路透)

位於西雅圖東北邊約25哩郊區的reSTART診所，個案接受「排毒」(detox)療程最多長達16周。財星雜誌(Fortune)報導，這是全美少數幾家針對數位過度使用(digital overuse)問題提供住宿式治療計畫的診所之一，科技成癮的危害被視為跟酒精、毒品成癮同等嚴重。接受輔導期間，個案禁止使用網路、智慧型手機、電玩與其他科技產品。

reSTART診所最多可容納16名個案入住，宿舍裡有室友，必須分擔家務，每周必須參加24小時至30小時的團體治療及個人治療課程。課程當中教導個案採取有科學根據的應對方式及康復策略，包括盒式呼吸法(Box Breathing)、身體安頓練習(physical grounding exercises)。

療程收費並不便宜，reSTART做為保險公司系統外的診所，平均每日費用約1000元，但診所鼓勵個案諮詢保險公司有哪些開銷可以報銷。一般個案入住時間大約12周到16周，許多個案在結業之後仍繼續接受為期數周的門診。

reSTART是由共同創辦人柯瑟特‧雷伊(Cosette Rae)與治療師凱許(Hilarie Cash)大約20年前創立。原本擔任科技開發人員的雷伊，發現自己過度使用科技的方式並不健康，決定轉行接受社工培訓。

2009年，雷伊被請去協助一名拒絕上學且拒絕出門的年輕人。年輕人健康狀況不佳，臥室床墊搬到客廳中央，沒日沒夜玩著「魔獸世界」(World of Warcraft)。醫生診斷年輕人是廣場恐懼症(agoraphobia)，但雷伊推測科技成癮才是問題根源，徵詢凱許意見後，兩人發現沒有任何地方為這類患者提供治療，因此決定創立診所。

雷伊創立診所近20年已治療大約1000人。她說，個案面臨科技成癮的掙扎比戒除藥物濫用還更困難，部分原因在於科技無所不在，必須在不斷面對之下學會拒絕。

reSTART接收15歲以上的個案，也有40多歲、50多歲的個案。除了電玩遊戲之外，雷伊最常見到的成癮類型包括虛擬實境、色情內容，以及最近幾年出現的AI聊天機器人。

智慧型手機 西雅圖

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