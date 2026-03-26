歷史性裁決猶如地震 社媒巨擘不可戰勝時代結束 恐臨訴訟潮

陪審團判Youtube造成孩童成癮，傷害身心，應該賠償。（路透）

洛杉磯民事法庭陪審團歷史性裁定Meta及谷歌 致青少年社群媒體 成癮，須賠償300萬元給20歲原告女子，裁決不但說明了社媒巨擘並非不可擊敗，而且可能開啟針對科技巨擘的前所未有法律風暴。

紐約郵報(NY Post)引述網路安全監督組織「科技監督計畫」(Tech Oversight Project) 指出，這個裁決猶如一場地震，從根本上動搖了大型社媒科技巨擘掠奪性商業模式的根基，它們常勝不敗的時代已經結束。

該組織的執行董事霍沃思(Sacha Haworth)指出，這個裁決可能還只是Meta及谷歌面對連串代價高昂麻煩的開始，因為這兩家社媒巨擘在索償層面，正面對聯邦以及州法院數以千計的訴訟。

就在洛杉磯此案判決公布的前一天，新墨西哥州聖塔菲陪審團24日裁定Meta讓孩子接觸網路色情內容，未能充分警告家長有關社群媒體使用安全風險的資訊，判罰款判處其支付3.75億元。

另外，來自全國6個學區合併2000多起針對Meta及谷歌的類似指控，已定於6月在加州聯邦法院審理。

在法律層面，國會山莊也在審議相關立法，包括「兒童網路安全法案」(Kids Online Safety Act，KOSA)，這些法案的目的都在約束社媒巨擘的行為。

其他批評人士，包括「焦慮的一代」(The Anxious Generation)暢銷書的作者海特(Jonathan Haidt)也指出，長期以來社交媒體公司免受損害的法律保護傘，如今已經開始「消失」了。

經常批評社媒巨擘不當做法的田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)強調，既然已認定社媒巨擘對給孩子們帶來傷害，必須負起責任，國會就應通過「KOSA」，將對美國家庭的保護寫入法律。

聯邦參議院2024年通過KOSA，但眾議院尚在審議，該法案目的是要求線上平台公司，採取合理措施保護兒童免受霸凌、自殺煽動、甚至停止成癮功能。