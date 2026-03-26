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中國鋼材貼美國製造 密西根刀具商關門 恐面臨詐欺法律制裁

記者胡玉立／綜合報導
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密西根州知名刀具製造商「巴克河刀具公司」，爆出部分型號刀具使用中國鋼材卻貼上「美國製造」標籤對外銷售；公司老闆已承認確有此事，並宣布關門歇業。(示意圖，美聯社)
密西根州知名刀具製造商「巴克河刀具公司」，爆出部分型號刀具使用中國鋼材卻貼上「美國製造」標籤對外銷售；公司老闆已承認確有此事，並宣布關門歇業。(示意圖，美聯社)

密西根州知名刀具製造商「巴克河刀具公司」(Bark River Knives)，爆出部分型號刀具使用中國鋼材卻貼上「美國製造」標籤對外銷售；公司老闆已承認確有此事，並宣布關門歇業。

「戶外生活」(Outdoor Life)雜誌報導，「巴克河刀具公司」老闆史都華(Mike Stewart)23日在臉書公開承認「犯錯」，並稱20日已停止公司所有業務。史都華立即遭到買家、經銷商、YouTube用戶的強烈抨擊，很可能會因詐欺行為面臨法律制裁，買家和刀具經銷商則可能提出集體訴訟。

史都華發文承認，公司確實有部分型號刀具使用中國鋼材，然後貼上產地為美國的CPM 154鋼材標籤，對外銷售。他並稱，此事「百分之百」是他的錯；是他管理不善，為維持公司運作，才決定使用中國鋼材降低成本。史都華並寫道，「公司早該在兩年前就關門。」

報導指出，這家固定刀刃公司背後的責任有限公司，今年初即已陷入法律和財務困境。1月14日，紐約金融貸款機構Altbanq對「史都華刀具有限公司」(Stewart Knives LLC)提起商業和貿易合約訴訟，指控該公司拖欠貸款並違反協議。3月20日，另一家金融貸款機構Litefund Solutions也提起類似訴訟。

最近幾天，刀具製造和野外生存論壇開始傳出巴克河刀具公司有詐欺行為，業界人士則指巴克河刀具早就存在品質控管問題；2006年，據稱有巴克河刀具公司前員工舉報，指控公司使用劣質鋼材製造的日本刀片，進行不實廣告宣傳。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)規定，只有「產品最終組裝或加工在美國進行，且所有或幾乎所有成分或零件均在美國製造和採購」時，才能貼上「美國製造」標籤。

目前不清楚買到巴克河中國鋼材刀具的買家是否會獲得任何補償。專門介紹刀具和其他戶外裝備的YouTube頻道Outdoor Analyst稱，至少有兩家網路刀具經銷商Knives Ship Free和DLT，將為受到影響的刀具型號買家提供退款。

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