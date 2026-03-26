1.1億民眾欠卡債 占人口4成創新高

報告顯示，美國約有1.11億人有卡債，占信用卡持有者的50%，占成年人口的40%。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)報導，最新調查顯示，美國人有卡債且無力償還的比率創紀錄。

根據智庫世紀基金會(Century Foundation)與非營利團體「保護借款人」(Protect Borrowers)共同發布的報告顯示，約有1.11億人有卡債，占信用卡持有者的50%，占成年人口的40%，也比5年前的9500萬人增加了17%。

世紀基金會主席摩根(Julie Margetta Morgan)表示，其實在伊朗戰爭推高油價逼近每加侖4元之前，很多美國人就已經無力償還每月信用卡帳單，而油價比一個月前上漲約34%，許多家庭經濟狀況可能會更捉襟見肘。

世紀基金會去年底調查，四分之一的美國人表示，他們為了支付每月開銷而節食，另有三分之一的人表示延遲或放棄就醫。

LendingTree顯示卡債平均利率 高達23.7%。

有些人開始動用其他資金來源，更多美國人不得不動用原本要用來養老的401(k)退休帳戶來支付突發開銷。金融專家警告，這種做法並不可取，因為提前動用退休金可能會被罰款，並可能降低個人的退休財務準備。

今年1月，川普 總統提出，將信用卡利率上限設定為10%，說是為了防止美國人被發卡機構宰割。但這上限至今也沒實施。

銀行業反對川普提出的利率上限，認為這會限制消費者取得信貸的管道，並引導他們轉向風險更高的貸款產品。

摩根表示，高額信用卡利率是銀行和信用卡公司的利潤中心，並指責他們處處抬高人們的債務成本。報告顯示，自2010年以來，美國人已向銀行和信用卡公司支付了2.1兆元的信用卡利息。

報告也指出，如果將利率上限設定為10%，美國人每天就能節省3.68億元的利息支出。

摩根擔心，不斷上漲的汽油價格可能會使約40%的美國人陷入財務困境。

她說，「大家現在只能勉強支付信用卡的最低應繳金額，最終很可能會有人因此而破產，根本無力償還債務。」