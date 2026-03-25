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供應鏈脆弱、國安顧慮 川普政府禁止進口外國製路由器

編譯周芳苑／綜合報導
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川普政府禁止進口新的外國製路由器。(美聯社)
川普政府禁止進口新的外國製路由器。(美聯社)

川普政府以供應鍊脆弱、潛藏網路安全風險為由， 禁止進口新的外國製路由器(router)，家用電腦、手機和智慧型裝置用以上網、消費者使用級別的盒型路由器，成了最新被納入「管制清單」(covered list)的項目。

這一項禁令不會影響全美各地家庭裡既有、或者目前在市面上銷售的任何路由器，但消費者市場所有新款路由器，都需要獲批准才能販售。

聯邦通信委員會(Federal Communications Commission ，FCC)表示，「管制清單」列出被認為對美國國家安全或美國公民安全構成不可接受風險的通訊設備和服務，消費者使用的路由器列為清單上的最新項目。

FCC表示，另有所圖人士利用外國製路由器的安全漏洞攻擊美國家庭、破壞網路、進行間諜活動並竊取知識產權，該機構列舉若干實例，指陳外國製路由器參與針對美國基礎設施所發動的網路攻擊。

美國消費者使用的許多路由器由網件(Netgear)、亞馬遜(Amazon)擁有的eero等美國硬體公司銷售，但幾乎全部在海外產製；至於是否有任何路由器在美國生產，或是美國公司美國公司在海外製造的路由器是否包括在禁令之內等諸多問題尚待釐清。

不過，有條件獲批准的路由器將可豁免受禁令約束，批准的條件是，相關機構認定路由器不會造成不可接受的風險；消費者級別的路由器生產商仍可申請有條件批准。

FCC表示，最新禁令適用於新型號設備，消費者如果家裡有先前已購買的舊型路由器仍可繼續使用。假如家庭網路硬體一直未升級，現在或許該採取行動趕快換新產品。

先前獲政府批准的路由器型號目前仍透過零售商銷售。專家預料，一旦既有的舊品庫存售罄，隨著美國公司重組供應鏈、擴大本地生產並尋求美國政府對新型號進口批准，路由器可能短缺，價格恐怕也會隨之上漲。

亞馬遜 美國公民

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