OnlyFans老闆43歲癌逝 生前身價47億美元、日賺190萬

OnlyFans主要擁有者、烏克蘭裔美國億萬富豪李奧尼德拉德文斯基於23日因癌症辭世，享年43歲。（美聯社）

成人訂閱平台OnlyFans傳出震撼消息，其主要擁有者、烏克蘭 裔美國億萬富豪李奧尼德拉德文斯基（Leonid Radvinsky），於23日因癌症 辭世，享年43歲，消息曝光後引發各界關注。

官方隨即發表聲明證實死訊，表示他在與癌症長期抗戰後安詳離世，並懇請外界給予家屬空間與隱私。不過，聲明中並未進一步說明罹患的癌症種類。

拉德文斯基1982年出生於烏克蘭，後移居美國發展，早年以程式設計師起家，長期耕耘網路產業。2018年，他收購Fenix International Limited多數股權，當時OnlyFans仍只是規模不大的成人訂閱平台。依「富比士」估算，他身價約47億美元，穩居全球億萬富豪之列。

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在他的主導下，OnlyFans大幅調整營運模式，將抽成比例訂為20%，讓創作者能直接透過訂閱與粉絲打賞獲利，成功改寫產業生態。短短數年間平台快速崛起，截至2024年，用戶數已達3.77億、創作者突破460萬人，全年交易金額高達72億美元，成為全球最具影響力的內容平台之一。

作風一向低調的拉德文斯基，被外界稱為「最神祕的億萬富翁」。他將多數持股置於信託，並透過分紅累積龐大財富。根據英國公開財報，自2021年至2025年初，他已領取約18億美元分紅，其中2024年單年就進帳7.01億美元，等同每天吸金約190萬美元，財富成長速度驚人。