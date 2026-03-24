薪資福利談不攏…緬因州專造海軍頂級軍艦造船廠爆罷工

緬因州「通用動力巴斯鋼鐵廠」因薪資福利談不攏，數百員工23日罷工。(美聯社)

位於緬因州的海軍最大造船包商之一「通用動力巴斯鋼鐵廠」(General Dynamics Bath Iron Works)因薪資福利談不攏，數百名設計師、文職人員和技術人員23日罷工 。

巴斯船舶繪圖員協會(Bath Marine Draftsmen’s Association，BMDA)在通用動力巴斯鋼鐵廠罷工；該協會代表這家老字號船廠627名工人，協會成員稍早投票否決船廠周末提出的工資方案。該造船廠在巴斯建造海軍艦艇的歷史超過百年。

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)幾周前演講鼓舞士氣、強調加強國防製造業的必要性，也正值美國加強對伊朗軍事行動力道之際。

工會聲明，船廠所提方案未能解決成員們對薪資、保險和退休收入保障的擔憂。工會主席韋萊拉(Trent Vellella)說，他們原希望公司認真聽取赫塞斯部長2月9日在通用動力巴斯鋼鐵廠的一席話，並稱，通用動力繼續從他們的勞動中賺取創紀錄利潤。

巴斯鋼鐵廠發言人亨奇(David Hench)說，船廠與工會進行三周談判，未達成協議；公司提案包括歷史性的薪資年成長率，第一年增加10.1%、隨後三年年增4%。

該船廠在官網上表示，罷工期間將藉助聘用員工、分包商和其他選擇上班的員工維持運作。船廠員工總數約6800人。亨奇聲明指出，該公司繼續與巴斯海事繪圖員協會真誠談判。

巴斯海事繪圖員協會隸屬於全美最大工會之一「美國汽車、航太與農業機械工人聯合會」(UAW)； 該協會聲明稱，在巴斯鋼鐵廠工作的BMDA成員主要擔任設計師、檢測技術員、技術文員、實驗室技術員和助理工程師等職務。

工人們23日冒著寒雨在造船廠外舉行糾察示威，聲言將繼續到新合約獲准。

巴斯鋼鐵廠是海軍主要造船廠之一，2023年獲得一份多年期合約，負責建造數艘阿利·伯克級驅逐艦(Arleigh Burke-class destroyers)；這類飛彈驅逐艦被海軍官員稱為海軍水面艦隊的中堅力量。

亨奇表示，海軍去年接收阿利·伯克級驅逐艦之一的「哈維·C·巴納姆號」驅逐艦(USS Harvey C. Barnum, Jr.)，下個月正式服役。