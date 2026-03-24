郵寄選票計票易舞弊？ 保守派大法官有質疑 6月前有定論

圖為佛州邁阿密-戴德郡選務員工處理郵寄選票。(美聯社)

川普 總統一直抨擊將選舉投票當天之後才到的郵寄選票，也列入計票範圍內的做法，認為容易出現選舉舞弊。最高法院大法官23日在聽取一起來自密西西比州選務案的上訴辯論時，保守派大法官也質疑這種做法不妥。預計在6月底前大法官會有裁決，以便趕上今年期中選舉 的計票工作。

美聯社報導，有關案件源於密西西比州一項州法，在選舉日投票後5個工作天內送達、且郵戳日期為選舉日當天的郵寄選票，也列入計票範圍；共和黨 、自由黨(Libertarian Party)及川普政府等再上訴到聯邦第五巡迴上訴法庭，當時裁定密西西比這州法無效，該州於是上訴至最高法院。

最高法院審理此案的問題關鍵是，聯邦法律是否規定了選舉日，選民就必須當天投下選票，而州政府官員也必須在當天收到選票。

此案的終極裁決，將會影響到其他13個州及哥倫比亞特區，這些地區的法令同樣對郵寄選票設有寬鬆期限。另外還有15個州對軍人及海外選民的郵寄選票，截止日期較寬鬆，也有可能受影響。

多位保守派大法官23日在聽取雙方辯論後，表達的看法與川普部分觀點一致。其中大法官艾里托(Samuel Alito)質疑，如果大量遲來的選票「徹底扭轉」了選舉結果，是否會造成舞弊的嫌疑。大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)則質疑可能在新一屆國會開會(即選舉後兩個月)，仍會收到遲來的選票。

但代表密西西比州出庭的州副檢察長斯圖爾特(Scott Stewart)指出，川普政府及其盟友至今尚未有任何遲來選票導致舞弊的案例。

自由派大法官則支持各州在選舉日後設定的截止日期，大法官凱根(Elena Kagan)說，如果遲到選票受到質疑，那提前投票和缺席投票也應同樣受質疑，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)對衍生限制提前投票的問題同樣感到不安。大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則說，決定問題的不是法院，而是國會、各州及州議會。