「極限返航」飛上天 稱霸今年來周末首映票房

萊恩葛斯林監製主演的科幻電影「極限返航」上映三天，賣座8050萬元，不僅遠超過市場預期，更締造今年以來最佳首映周末票房紀錄。(美聯社)

影星萊恩葛斯林(Ryan Gosling)監製、主演的科幻電影「極限返航」(Project Hail Mary)上映三天，賣座8050萬元，不僅遠超過市場預期，更締造今年以來最佳首映周末票房紀錄。

美聯社報導，「極限返航」在全美4007家電影院上映，不僅超越2023年動作片「金牌拳手3」(Creed III)約5800萬元的成績；若不計通膨因素，「極限返航」首周票房僅次於2023年驚悚電影「奧本海默」(Oppenheimer)的8240萬元，躋身近年非續集電影北美首周末票房第二名，締造亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)歷來最佳開畫(record opening)票房紀錄。

統計數據顯示，過去十年只有三部非續集電影首映突破7000萬元的門檻，分別是「極限返航」、「奧本海默」，以及2019年的驚悚電影「我們」(Us)。

若專門比較太空題材，「極限返航」首周票房同樣大幅超越2015年的「絕地救援」(The Martian)、2013年「地心引力」(Gravity)，以及2014年的「星際效應」(Interstellar)。

在海外市場方面，「極限返航」同步在82個地區上映，首周進帳6040萬元，推升全球票房至1億4090萬元。

追蹤票房的市場調研公司「EntTelligence」估算，北美約有500萬人次購票進場看電影，凸顯本片吸引不同的觀眾族群。

亞馬遜米高梅工作室發行長威爾森(Kevin Wilson)表示，「我們都知道，院線發行並不容易。我認為，現在比以往任何時候都更困難，而科幻電影要吸引大量觀眾的挑戰更高。」

「極限返航」由菲力羅德(Phil Lord)與克里斯多福米勒(Christopher Miller)聯手執導，製作成本約2億元，為「奧本海默」的兩倍；影片講述一名太空人獨自在飛船中甦醒、失憶、結交外星人朋友，並在歷經重重困難後，找到拯救太陽的辦法。

威爾森形容，「極限返航」的票房表現已與「奧本海默」並列頂尖行列(rarefied air)，「的確相當特別」。