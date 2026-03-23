西部遇雪旱 今春恐陷缺水、野火危機

國家降雪資訊服務中心報告指出，西部各州今年出現暖冬，積雪量不足，春季將面臨缺水威脅。圖為洛磯山脈的積雪。(美聯社)

美國西部地區今個暖冬使雪量異常不足，讓政府及科學家們大表關注，其後果涉及缺乏飲用水、大大增加野火風險。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News) 援引國家降雪資訊服務中心(NIDIS) 報告指出，西部各州今年出現暖冬，科羅拉多、內華達、俄勒岡、猶他、懷俄明經歷了自1895年有記錄以來最溫暖的冬季；加州 、愛達荷、蒙大拿等是歷來第二溫暖的冬季，華盛頓州今冬是歷來第四暖，亞利桑納及新墨西哥州則經歷最暖的冬季。

當雲中的溫度低時，小水滴結成冰晶，落到地面仍然是雪花時就是下雪了，然而若溫度高就難以形成冰晶，自然就沒有雪了。NSIDC 指出，基於這個原因，西部地區今冬的積雪量遠低於歷史平均水平。

多位專家指出這是另類「雪災」。由於冬季降雪量是決定了春季、夏季及以後的用水量，如此嚴重的「雪災」，其影響或會持續到今年年底，勢必擾亂西部地區的基本生活，因為該地區約75%的用水依賴積雪。

科羅拉多河流域是重要的水源地，養育約4000萬人口，幾十年來一直面臨水資源緊張的困境，現在更提早感受到乾旱的後果。

NIDIS 指出，科羅拉多河流域由積雪造成的水量，已降至歷史新低，威脅到流域最大的水庫︰米德湖(Lake Mead) 及鮑威爾湖 (Lake Powell)，亞利桑納、加州及內華達的農田，是依靠兩湖湖水作為生命線。

積雪量低，令本已匱乏的各州加劇缺水風險，一些容易發生山火的地區變得更加脆弱。

負責撰寫報告的 NIDIS 專家格利希(Jason Gerlich)指出，另一個受關注的是野火季提早到來。積雪通常起到季節性防火緩衝作用，使土地保持涼爽濕潤，如果沒有積雪或過早融化，土壤及植被就會更快暴露在陽光及高溫下，加速乾燥，增加野火風險。

格利希表示，儘管西部各州 2 月就提早迎來熱浪，並不代表一定會發生嚴重的野火季，但目前的情況是愈來愈製造最具破壞性野火的條件。