黃仁勳：Nvidia工程師薪水外 加發5成AI token

黃仁勳說，Nvidia將在工程師薪資之上，加發AI代幣。(路透)

在矽谷頂尖公司工作的福利除了豐厚薪酬，如今一些工程師可能還會獲得一項新的誘因：人工智慧(AI)符元(token)。這種把算力當薪酬發放的創新想法，正是由Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳16日在NVIDIA GTC大會提出，期望工程師能利用這些額外獲得的代幣提高生產力。

CNBC報導，符元是AI模型處理文字時的基本組成單位，生成文本、運行工具、自動化任務皆需使用，目前各大平台幾乎都以每千符元來收費。黃仁勳表示符元正在成為矽谷的招募工具之一，未來每名工程師或許都需要年度「符元預算」，「工程師們的基本年薪將達到數十萬元，我打算在基本工資 的基礎上，再給他們發放價值大約一半的符元…因為每個能夠使用符元的工程師都會更加高效。」

黃仁勳也樂觀看待現在熱門的AI代理在軟體業帶來的影響，稱其「違反直覺」，因為他認為AI代理不僅不會減少軟體業需求，反而會成為軟體業最旺盛的客戶。他的邏輯是AI代理愈多，它們運作所依賴的底層軟體基礎設施(包括程式、工具和運算資源)的需求就愈大，「我們使用的C語言編譯器數量、Python程式數量以及執行實例數量都在飛速增長，因為使用這些工具的代理數量也在增加。」

他的演講更提到未來工作場所更廣闊的願景：工程師們將管理一支AI代理隊伍，這些代理能夠在極少用戶干預的情況下自主完成複雜的多步驟任務。黃仁勳一直公開推進此願景，上個月他告訴CNBC，輝達的員工未來將與數十萬個AI代理並肩工作，「我現在有4萬2000名員工，未來我將有數十萬名數位員工。」

同時，人們越來越擔心AI代理會取代白領工作。高盛 (Goldman Sachs)預計，AI有可能自動化處理全美25%的工作時數，引發人們對所謂「就業末日」(job apocalypse)的恐懼。高盛看好AI能帶來15%的生產力提升，但在未來普及的過程中，也可能導致6%至7%的工作崗位被取代。