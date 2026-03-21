播音1世紀 CBS新聞5月關閉廣播部門

有近百年播出歷史的CBS新聞廣播電台今春將關閉，圖為一名女子20日行經位於紐約市曼哈頓的CBS廣播中心。(路透)

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)20日宣布，有鑑於「經濟現況嚴峻」及廣播節目策略轉變，該公司決定在今年春天關閉擁有近百年播出歷史的CBS新聞廣播電台(CBS News Radio)，並裁撤廣播團隊所有職務。目前全美約700家附屬電台播出CBS新聞廣播電台的節目，所有節目5月22日停播。

CBS新聞總裁希布羅斯基(Tom Cibrowski)和總編輯魏斯(Bari Weiss)發表聲明，讚揚CBS新聞廣播電台自廣播時代開始以來，在報導全球重大事件方面所扮演的歷史性角色；並稱，「我們理解這對個消息我們的員工同事來說，極其艱難」。

他們並提到，「近百年來，CBS新聞廣播電台一直為全美提供原創新聞報導，我們的招牌節目『世界新聞綜述』(World News Roundup)至今仍是美國播出最久的新聞節目。自1927年以來，CBS新聞廣播電台一直是我們發展的基石。」

隨著電視時代到來，廣播逐漸衰落；近年來，社群媒體和播客進一步蠶食了廣播觀眾。廣播脫口秀行業刊物《Talkers》出版商哈里森(Michael Harrison)向美聯社表示，「這是另一個被時代拋棄的領域，也是美國和業界的損失。」

CBS新聞其他部門也在20日裁員，裁員總人數尚未公布。希布羅斯和魏斯在致員工信中寫道，「新聞業正在發生巨變，已是公開祕密，我們也需要隨之改變。」

CBS本是派拉蒙全球(Paramount Global)旗下重要資產，在天舞媒體集團(Skydance Media)與派拉蒙全球去年8月合併後，CBS被納入由派拉蒙天舞傳媒集團(Paramount Skydance)執行長艾里森(David Ellison)領導的全新媒體帝國。魏斯去年10月出任CBS新聞部總編輯，直接聽命艾里森；CBS邁入新局。

CBS曾遭川普政府指控存有自由派偏見，天舞和派拉蒙全球的80億元合併案一度卡關，去年7月終獲監管機構批准，並於8月完成交易。