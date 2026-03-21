我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

克拉克年薪原僅7萬…職業女籃爭取到364%加薪 創紀錄

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024年WNBA選秀狀元克拉克去年在國家代表隊訓練營練球，她加盟後的新秀賽季年薪只有7萬6535元。根據協議，WNBA最低薪球員保障年薪將達27萬元。(美聯社)
2024年WNBA選秀狀元克拉克去年在國家代表隊訓練營練球，她加盟後的新秀賽季年薪只有7萬6535元。根據協議，WNBA最低薪球員保障年薪將達27萬元。(美聯社)

美國女子職籃(WNBA)兩周前才剛歷經幾乎讓WNBA全面停賽的勞資談判僵局，本周聯盟與球員已達成歷史性初步協議。美國女子職籃球員協會(WNBA Players Association)表示，根據協議，球員薪資上限大幅提高364%，是美國職業運動史最大漲幅。若未來幾天，球員和WNBA理事會批准該協議，本賽季球員平均年薪將達到大約58萬4000元。

「它的意義比我們原先想像的還要大得多，」球員協會執行委員會主席歐古米克(Nneka Ogwumike)說。

不過兩年前，球迷才震驚得知，2024年WNBA選秀狀元克拉克(Caitlin Clark)，加盟後的新秀賽季年薪只有7萬6535元。如今，根據初步協議，WNBA最低薪球員保障年薪將達27萬元，高於上季全聯盟最高薪資24萬9244元；WNBA球員可分得聯盟總收入的比率，也將首次達到20%。

根據新協議，WNBA可望在一夜之間造就一批新的百萬富翁；勞資集體談判協議(CBA)生效第一年，指定老將球員合約將固定為140萬元。

華爾街日報報導，相較之下，男子職籃(NBA)球員約可分得NBA聯盟收入的50%；而且因為WNBA球隊老闆需要投資場館和勞動力，現階段許多球隊仍無法實現年度盈利，但這項勞資協議仍是一大里程碑。

NBA總裁史登(David Stern)1997年創立WNBA，當時有8支球隊。2024年克拉克等新秀球員加入後，WNBA經歷兩年爆炸式增長，ESPN收視率暴漲170%。原本只將WNBA視為避稅工具的NBA球隊老闆們，現在爭相收購或擴充WNBA球隊；預計到2030年，WNBA將擁有18支球隊，比2024年成長50%。

從財政角度來看，WNBA仍遠遠落後其母聯盟NBA。WNBA新薪資上限起價為每隊700萬元，遠低於NBA目前的1億5500萬元。WNBA與迪士尼、亞馬遜Prime和NBC環球(NBCUniversal)簽訂的價值2億元年度轉播協議，也只是NBA與這三家電視台每年70億元協議的一小部分。

2024年WNBA選秀狀元克拉克去年代表印第安納狂熱隊 (Indiana Fev...
2024年WNBA選秀狀元克拉克去年代表印第安納狂熱隊 (Indiana Fever)出戰，她加盟後的新秀賽季年薪只有7萬6535元。根據協議，WNBA最低薪球員保障年薪將達27萬元。(美聯社)

NBA 迪士尼

上一則

播音1世紀 CBS新聞5月關閉廣播部門

下一則

勞工領袖查維斯爆生前多起性侵 全美急拆雕像改路牌

延伸閱讀

經典賽熱度屢創新高 大聯盟主席：評估改到季中舉辦力求升級

經典賽熱度屢創新高 大聯盟主席：評估改到季中舉辦力求升級
經典賽／美國隊輸在哪？球迷批毫無鬥志：像公務員打卡

經典賽／美國隊輸在哪？球迷批毫無鬥志：像公務員打卡
經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬

經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬
NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

熱門新聞

社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

2026-03-16 09:11

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光