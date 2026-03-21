克拉克年薪原僅7萬…職業女籃爭取到364%加薪 創紀錄

2024年WNBA選秀狀元克拉克去年在國家代表隊訓練營練球，她加盟後的新秀賽季年薪只有7萬6535元。根據協議，WNBA最低薪球員保障年薪將達27萬元。(美聯社)

美國女子職籃(WNBA )兩周前才剛歷經幾乎讓WNBA全面停賽的勞資談判僵局，本周聯盟與球員已達成歷史性初步協議。美國女子職籃球員協會(WNBA Players Association)表示，根據協議，球員薪資上限大幅提高364%，是美國職業運動史最大漲幅。若未來幾天，球員和WNBA理事會批准該協議，本賽季球員平均年薪將達到大約58萬4000元。

「它的意義比我們原先想像的還要大得多，」球員協會執行委員會主席歐古米克(Nneka Ogwumike)說。

不過兩年前，球迷才震驚得知，2024年WNBA選秀狀元克拉克(Caitlin Clark)，加盟後的新秀賽季年薪只有7萬6535元。如今，根據初步協議，WNBA最低薪球員保障年薪將達27萬元，高於上季全聯盟最高薪資24萬9244元；WNBA球員可分得聯盟總收入的比率，也將首次達到20%。

根據新協議，WNBA可望在一夜之間造就一批新的百萬富翁；勞資集體談判協議(CBA)生效第一年，指定老將球員合約將固定為140萬元。

華爾街日報報導，相較之下，男子職籃(NBA)球員約可分得NBA聯盟收入的50%；而且因為WNBA球隊老闆需要投資場館和勞動力，現階段許多球隊仍無法實現年度盈利，但這項勞資協議仍是一大里程碑。

NBA總裁史登(David Stern)1997年創立WNBA，當時有8支球隊。2024年克拉克等新秀球員加入後，WNBA經歷兩年爆炸式增長，ESPN收視率暴漲170%。原本只將WNBA視為避稅工具的NBA球隊老闆們，現在爭相收購或擴充WNBA球隊；預計到2030年，WNBA將擁有18支球隊，比2024年成長50%。

從財政角度來看，WNBA仍遠遠落後其母聯盟NBA。WNBA新薪資上限起價為每隊700萬元，遠低於NBA目前的1億5500萬元。WNBA與迪士尼 、亞馬遜Prime和NBC環球(NBCUniversal)簽訂的價值2億元年度轉播協議，也只是NBA與這三家電視台每年70億元協議的一小部分。