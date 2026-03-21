勞工領袖查維斯爆生前多起性侵 全美急拆雕像改路牌

已故勞工領袖查維斯1979年在加州一場集會中與農場工人交談；他被指控多年來性侵女子。(美聯社)

在針對勞工領袖查維斯(César Chávez)的「爆炸性」性侵指控出現後數小時內，佛萊斯諾加州大學的官員迅速採取行動：先是在校園內的查維斯雕像上覆蓋一塊黑布，接著用三夾板箱將其遮蔽，避免公眾看到。官員表示，不久後這座雕像將被拆除。

科羅拉多州丹佛市的查維斯廣場，已故勞工領袖查維斯爆出性侵案後，他的半身雕像已被拆除。(路透)

加州洛杉磯一街道，以已故勞工領袖查維斯為路名，在他爆出性侵案後，街道路牌面臨拆除。(美聯社)

位於該大學的這座雕像，只是全國眾多以查維斯之名命名的紀念物之一。美聯社確認，在至少19個州中，有超過130個地點或設施以查維斯命名，其中包括圖書館、大道、社區中心與公共公園。

在鳳凰城、洛杉磯、波特蘭與阿布奎基等城市，官員表示將考慮重新命名建築、街道與學校等地標。

一夜之間，這個名字變得更像汙點。一些負責管理以查維斯命名地點的機構與地方政府，已開始著手移除其名稱。在丹佛，市政府工人拆除了位於查維斯公園中的查維斯銅製半身像。市長表示，該公園也將重新命名。

當地及其他地區的官員也著手將「查維斯日」(César Chavez Day)重新命名。這個聯邦宣布的節日定於3月31日，即他的生日。3月原定的多項慶祝活動已被取消。

佛萊斯諾加大校長席梅內茲-桑多瓦(Saúl Jiménez-Sandoval)表示，對於查維斯涉嫌性侵女性的指控，「要求我們給予充分關注，並進行道德上的反思，方法之一就是將他的雕像從我們校園移除。」查維斯案的受害者包括同為運動領袖的朵若蕾絲‧維塔(Dolores Huerta)

目前不清楚會如何處理位於加州基恩的「查維斯國家紀念地」(César E. Chavez National Monumet)，這是查維斯與其妻子海倫的安葬地，也包含據報導部分性侵事件發生的辦公室。

有人呼籲將以查維斯命名的地點改為紀念維塔。她在勞工運動中本身就是傳奇人物，於1962年與查維斯共同創立了「全國農工協會」(National Farm Workers Association)，後來發展成為「美國聯合農工會」(United Farm Workers of America)。維塔向媒體透露，自己在30多歲時曾遭到查維斯性侵。