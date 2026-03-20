無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

預算僵局未解，全美三座主要機場在同一天都發生超過三分之一運輸安全管理局(TSA)安檢人員請假的狀況。以休士頓威廉．霍比機場(William P. Hobby Airport)機場為例，17日有超過40.8%安檢員請假。TSA代理副局長史塔爾(Adam Stahl)對哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，如果安檢員請假率繼續攀升，在某些情況下恐怕不得不關閉機場。

休士頓、紐奧良吉亞城機場 請假暴增

國土安全部因為預算爭議持續關門，TSA人員無薪可領，請假率迅速上升。

根據統計，阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)17日將近36%安檢員請假，亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場(Hartsfield Jackson International Airport)則有34%安檢員請假。

到了18日，亞特蘭大機場安檢員請假率上升到38%。

全國統計當中，各地TSA安檢員17日有9.88%請假，18日有10.16%請假。

愛達荷州 波伊西(Boise)工會幹事、TSA主管柯契姆斯(Cameron Cochems)說：「工作士氣一天天逐漸走下坡，因為沒人知道這一切何時結束。」

柯契姆斯表示，旅客在機場大排長龍，只因為政府沒有善盡職責，「大家生活都受到影響」。

TSA人手不足，導致機場安檢隊伍浩浩蕩蕩。13日是TSA人員第一次錯過全額薪水發放，因此13日過後，突然請假的安檢員人數便超過平均水準。

華府的兩黨對峙局面並沒有鬆動跡象，國土安全部與運輸安全管理局目前依然沒有預算可以運作。

川普總統提名的新任國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)18日在參議院任命聽證會上說：「我們必須為國土安全部提供資金。我們必須這麼做。」身為共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員的穆林對參院 同僚喊話說：「朋友們，我們必須放下黨派偏見。」

旅客發現，費城機場6個TSA安檢站18日有3個關閉。

在亞特蘭大機場，旅客蒙桑托(Reggy Monsanto)說，足足提早5小時抵達機場。他說，飛機航程僅45分鐘，但早上6點起床，只為了下午2點的班機。

國土安全部表示，某些主要機場18日安檢員缺席率比平常高出許多，紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)與波多黎各聖胡安(San Juan)機場安檢員請假率均約25%，休士頓布希洲際機場請假率達38%。