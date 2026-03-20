無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
預算僵局未解，全美三座主要機場在同一天都發生超過三分之一運輸安全管理局(TSA)安檢人員請假的狀況。以休士頓威廉．霍比機場(William P. Hobby Airport)機場為例，17日有超過40.8%安檢員請假。TSA代理副局長史塔爾(Adam Stahl)對哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，如果安檢員請假率繼續攀升，在某些情況下恐怕不得不關閉機場。
休士頓、紐奧良吉亞城機場 請假暴增
國土安全部因為預算爭議持續關門，TSA人員無薪可領，請假率迅速上升。
根據統計，阿姆斯壯紐奧良國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)17日將近36%安檢員請假，亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場(Hartsfield Jackson International Airport)則有34%安檢員請假。
到了18日，亞特蘭大機場安檢員請假率上升到38%。
全國統計當中，各地TSA安檢員17日有9.88%請假，18日有10.16%請假。
愛達荷州波伊西(Boise)工會幹事、TSA主管柯契姆斯(Cameron Cochems)說：「工作士氣一天天逐漸走下坡，因為沒人知道這一切何時結束。」
柯契姆斯表示，旅客在機場大排長龍，只因為政府沒有善盡職責，「大家生活都受到影響」。
TSA人手不足，導致機場安檢隊伍浩浩蕩蕩。13日是TSA人員第一次錯過全額薪水發放，因此13日過後，突然請假的安檢員人數便超過平均水準。
華府的兩黨對峙局面並沒有鬆動跡象，國土安全部與運輸安全管理局目前依然沒有預算可以運作。
川普總統提名的新任國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)18日在參議院任命聽證會上說：「我們必須為國土安全部提供資金。我們必須這麼做。」身為共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員的穆林對參院同僚喊話說：「朋友們，我們必須放下黨派偏見。」
旅客發現，費城機場6個TSA安檢站18日有3個關閉。
在亞特蘭大機場，旅客蒙桑托(Reggy Monsanto)說，足足提早5小時抵達機場。他說，飛機航程僅45分鐘，但早上6點起床，只為了下午2點的班機。
國土安全部表示，某些主要機場18日安檢員缺席率比平常高出許多，紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)與波多黎各聖胡安(San Juan)機場安檢員請假率均約25%，休士頓布希洲際機場請假率達38%。
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