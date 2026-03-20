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歐記健保補貼到期 1成民眾變無保 年輕人退出比率超過老人

記者顏伶如／綜合報導
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一名男子正在填寫俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(ACA)資料卡。最新調查指出，去年參加ACA健保的民眾當中，平均每10人就有1人由於無力負擔保費上漲而在今年變成無保。（路透）
一名男子正在填寫俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(ACA)資料卡。最新調查指出，去年參加ACA健保的民眾當中，平均每10人就有1人由於無力負擔保費上漲而在今年變成無保。（路透）

俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費聯邦補助去年底到期，非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)公布最新調查指出，去年參加ACA健保的民眾當中，平均每10人就有1人由於無力負擔保費上漲而在今年變成無保。

調查顯示，今年繼續參加ACA健保的民眾表示，自付款(copays)、共同保險(coinsurance)、自付額(deductibles)等自掏腰包的負擔都比去年更重，大約17%受訪者表示，不確定是否有能力承擔一整年的保險支出增加。

「凱瑟家庭基金會」在今年2月及3月初針對2025年參加歐記健保的1117名民眾進行調查。統計結果顯示，民眾退出計畫的最常見理由是開銷變重；今年仍有ACA保險的受訪者約69%，超過9%民眾變成無保(Uninsured)一族，另外22%受訪者則擁有其他類型健保，例如俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)或雇主提供的私人健康保險。

根據統計，去年全美有2000多萬人參加ACA健保計畫。

住在佛羅里達州奧蘭多附近的59歲居民凱莉‧羅斯(Kelly Rose)去年有ACA健保，但因無力負擔每個月大約1700元的保費以維持向去年一樣的健保計畫，今年變成無保族。她說，健保負擔會超過房貸。

羅斯在銀行的工作有提供私人健康保險，但她原打算繼續留在ACA健保而錯過秋季截止的投保窗口，卻沒預料到ACA保費大漲而變成無保。

「凱瑟家庭基金會」調查發現，年輕人退出ACA健保的比率超過老年人。

另外，CVS健康(CVS Health)旗下的安泰保險(Aetna)已全面退出ACA健保市場。

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