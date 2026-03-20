不明無人機闖華府陸軍基地 國務卿及國防部長官舍在此 白宮商對策

華府麥克奈爾堡陸軍基地上空近日出現多架來路不明的無人機，白宮為此召開緊急會議商討因應對策。圖為華府消防局的快艇在華盛頓運河上巡邏，後方水岸第一排即為麥克奈爾堡內高級軍政官員的官舍。(美聯社)

美國與伊朗戰事升高、中東局勢持續緊繃之際，華府一處陸軍基地上空近日出現多架來路不明的無人機。國務卿魯比歐 與國防部長赫塞斯目前都住在那座基地內，相關單位至今仍未查明無人機來源。

華盛頓郵報18日引述三名知情官員報導，過去10天內某晚，多名政府高層官舍所在的麥克奈爾堡(Fort Lesley J. McNair)陸軍基地上空突遭多架不明無人機闖入；白宮 為此召開緊急會議商討因應對策，官員一度評估是否要把魯比歐與赫塞斯遷離。

麥克奈爾堡位於華府西南區布查德岬(Buzzard Point)最南端，也就是華盛頓運河(Washington Channel)與安娜科斯蒂亞河(Anacostia River)之間的半島上，位置便利，鄰近國會山莊與白宮，但不像首都圈內其他軍事基地具備同等級的安全緩衝空間。

麥克奈爾堡原為華盛頓兵工廠(Washington Arsenal)，設於1791年，是美國歷史第三悠久的軍事要塞。二次大戰後改為現名，以紀念在諾曼第登陸時陣亡的萊斯里·麥克奈爾中將。基地內設有國防大學(National Defense University)，以及部分國防部高階軍事官員的辦公室。

基地內並設有高級首長的官舍，以便通勤和安全維護，目前包括國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯均居住於此。

川普第一任與拜登政府的多位官員指出，近年來隨著伊朗領導層持續尋求報復美國在2020年擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼的行動，川普及其他高層也曾多次遭遇類似無人機威脅。

華府上空傳出不明無人機出沒之際，川普政府也已對海外使領館發布全球安全警報，並因安全威脅封鎖多處國內軍事基地。

本周內，新澤西州麥奎爾-迪克斯-雷克赫斯特聯合基地(Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst)與佛州麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base)已將防護等級提升至「查理」(Charlie)，代表指揮官已掌握情資，研判可能出現攻擊或其他危險情況；再往上即是最高防護「戴爾他」(Delta)表示攻擊已發生，或預期即將發生。