田州78歲外賣翁吃力送餐 網友募得近百萬元幫助生計

田納西州曼徹斯特一戶人家的智慧門鈴拍到一名白髮蒼蒼的老翁還在當外送員，決定為他發起眾幕，幫助他安享退休生活。(GoFundMe)

田納西州曼徹斯特(Manchester)一戶人家下單訂購星巴克飲料外送，智慧門鈴拍到外送員 竟是一名78歲老翁。這名顧客循線查出外送員住處，親自上門給了200元小費，之後更應數以千計陌生網友的要求發起募款，希望能夠幫助他們改變人生。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，當事人布蘭妮 ·史密斯(Brittany Smith)平時幾乎不會查看智慧門鈴錄影，但當天四肢癱瘓的前夫為女兒點了星巴克飲料外送，讓她特別留意送餐情形，結果竟看到一名白髮蒼蒼的男子緩慢地爬上她家門廊階梯，把飲料送到門口。她隨後發布影片並表示：「他應該待在家裡享福，每天稍微活動幾次維持行動能力，但竟然還在工作？不行，我真的不知道。我們應該幫幫他。」

看完影片後，布蘭妮與前夫都決定一定要找到理查。她說：「我當下氣壞了，心想，這位可憐的老人，怎麼會是他在幫我完全健康的女兒送星巴克？」

有人認出外送員，並提供他的姓名是李察·普利(Richard Pulley)。布蘭妮開車四處尋找影片中的車輛，最後成功找到李察，就住在距離她家約5分鐘車程的地方，並親自上門拜訪，當場給了他200元小費。

原來，李察13年前從保險業退休，但妻子失業後不得不重返職場開始送餐，有時一天工作長達12小時。他說，自己需要補貼家用，所以開始接單，讓夫妻倆能夠支付帳單。

起初布蘭妮以為200元小費應已足夠，但網友們有不同想法，向她發出「數百甚至上千則訊息」，希望她為李察發起募款。於是，布蘭妮隔天一早便在GoFundMe開設網頁，名稱為「讓李察再次有機會休息」，目標是籌募110萬元，短短幾天就為這對結縭近56年的夫妻募得超過95萬元。

李察的妻子布蘭達(Brenda)表示：「真的難以相信，有這麼多人如此慷慨，願意幫助我們，甚至是完全不認識我們的人。」李察則對大家的支持充滿感激。他說，自己仍想繼續送餐，但不會像以前接那麼多單，因為工作讓他感覺更好，「盡力而為、幫助別人很重要。如果你願意幫助他人、做對的事，就會成功。」

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