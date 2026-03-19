田州78歲外賣翁吃力送餐 網友募得近百萬元幫助生計
田納西州曼徹斯特(Manchester)一戶人家下單訂購星巴克飲料外送，智慧門鈴拍到外送員竟是一名78歲老翁。這名顧客循線查出外送員住處，親自上門給了200元小費，之後更應數以千計陌生網友的要求發起募款，希望能夠幫助他們改變人生。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，當事人布蘭妮·史密斯(Brittany Smith)平時幾乎不會查看智慧門鈴錄影，但當天四肢癱瘓的前夫為女兒點了星巴克飲料外送，讓她特別留意送餐情形，結果竟看到一名白髮蒼蒼的男子緩慢地爬上她家門廊階梯，把飲料送到門口。她隨後發布影片並表示：「他應該待在家裡享福，每天稍微活動幾次維持行動能力，但竟然還在工作？不行，我真的不知道。我們應該幫幫他。」
看完影片後，布蘭妮與前夫都決定一定要找到理查。她說：「我當下氣壞了，心想，這位可憐的老人，怎麼會是他在幫我完全健康的女兒送星巴克？」
有人認出外送員，並提供他的姓名是李察·普利(Richard Pulley)。布蘭妮開車四處尋找影片中的車輛，最後成功找到李察，就住在距離她家約5分鐘車程的地方，並親自上門拜訪，當場給了他200元小費。
原來，李察13年前從保險業退休，但妻子失業後不得不重返職場開始送餐，有時一天工作長達12小時。他說，自己需要補貼家用，所以開始接單，讓夫妻倆能夠支付帳單。
起初布蘭妮以為200元小費應已足夠，但網友們有不同想法，向她發出「數百甚至上千則訊息」，希望她為李察發起募款。於是，布蘭妮隔天一早便在GoFundMe開設網頁，名稱為「讓李察再次有機會休息」，目標是籌募110萬元，短短幾天就為這對結縭近56年的夫妻募得超過95萬元。
李察的妻子布蘭達(Brenda)表示：「真的難以相信，有這麼多人如此慷慨，願意幫助我們，甚至是完全不認識我們的人。」李察則對大家的支持充滿感激。他說，自己仍想繼續送餐，但不會像以前接那麼多單，因為工作讓他感覺更好，「盡力而為、幫助別人很重要。如果你願意幫助他人、做對的事，就會成功。」
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