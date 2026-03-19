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詐騙疫情紓困款近400萬元 佛州海地裔男被剝奪美國籍

編譯盧炯燊／綜合報導
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海地裔男子菲洛桑特被控於新冠疫情期間詐騙聯邦政府，並以虛假陳述取得美國公民身分，而遭褫奪公民身分。(司法部)
海地裔男子菲洛桑特被控於新冠疫情期間詐騙聯邦政府，並以虛假陳述取得美國公民身分，而遭褫奪公民身分。(司法部)

佛州一名已入籍的海地裔男子，在新冠疫情期間詐騙近400萬元，並且在入籍過程中撒謊，最終被褫奪公民身分。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)25歲海地裔男子菲洛桑特(Joff Stenn Wroy Philossaint)被控於2020年4月至2021年5月期間詐騙聯邦政府，利用自己擁有或控制的公司騙取新冠疫情救濟金，同時為不符資格人士製造虛假收入及薪酬資料以申請疫情貸款，藉此取得回扣。

聯邦檢察官指出，菲洛森特及其同夥合謀共計提交40份不實貸款申請，騙取約380萬元疫情貸款，菲洛森特本人透過貸款及回扣非法獲利約54萬9000元。

起訴書指出，菲洛桑特在2020年2月申請入籍時雖未犯案，但在同年12月15日入籍面談時已經犯案，他隱瞞自己正在犯罪並因此取得救濟福利，屬於虛假陳述。他最終於2021年2月9日獲得公民身份。

菲洛桑特2022年9月8日被控串謀電信詐騙、兩項串謀洗錢和非法取得公民身分。他本入承認串謀詐騙，陪審團則裁定他非法取得公民身分罪名成立。2023年6月26日，菲洛桑特被判處監禁至少12年。

聯邦檢察官辦公室並於今年2月23日向佛州南區聯邦地區法院提出告訴，指控菲洛桑特以虛假陳述取得公民身分，要求撤銷。

檢察官奎諾內斯(Jason A. Reding Quiñones)指出，美國公民身分必須透過誠實努力獲得，但被告以虛假陳述騙取公民身分，同時利用政府在疫情期間協助小企業生存的計畫，竊取數百萬元，因此要求撤銷其公民身分。法官史密斯(Rodney Smith)裁定同意檢方所請。

聯邦政府在疫情期間推出兩項協助小型企業的紓困計畫，包括「經濟傷害災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan) 及「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program)，但監管機關小型企業署(SBA)督察長辦公室報告指出，兩項計畫遭詐騙嚴重，損失超過2000億元。

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