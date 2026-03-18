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川普WBC冠軍賽前放話：委內瑞拉想當第51州嗎？

編譯中心／綜合報導
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世界棒球經典賽(WBC)準決賽中，委內瑞拉16日力克義大利，挺進決賽，將在邁阿密與地主美國隊爭冠。川普總統在社群平台發文稱委內瑞拉或許能成美國第51州。

英國「每日郵報」報導，川普深夜在自家社群平台真實社群(Truth Social)發文寫道：「哇！委內瑞拉今晚在經典賽準決賽以4比2力克義大利。他們看起來棒透了。委內瑞拉近來好事連連，我想知道這股魔力從何而來？『第51州』有人想要嗎？」

委內瑞拉17日與美國爭冠，就在川普政府對委內瑞拉採取軍事行動兩個月之後。川普今年1月3日下令突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)逮捕委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)及其妻子。

川普過去曾多次表達希望加拿大成為美國第51州，但這是他在以武力推翻馬杜洛政權後，首次對委內瑞拉拋出建州說法。

川普是死忠棒球迷，在第二任總統任期內頻繁出席各大賽事。他2025年成為第一位出席超級盃(Super Bowl)的現任總統。此外，也曾現身美國網球公開賽男單決賽，以及去年9月在紐約舉行的萊德盃(Ryder Cup)高爾夫球賽。

WBC決賽將在邁阿密貸得寶公園球場(loanDepot Park)舉行。由於邁阿密擁有全美最龐大的委內瑞拉社群，現場氣氛預期將非常火熱。社群媒體上甚至有球迷呼籲川普不僅應出席觀賽，更應擔任開球嘉賓。

這是委內瑞拉隊首次闖進WBC決賽。而曾於2017年奪冠的美國隊，若順利衛冕，勢必獲邀前往白宮接受川普表揚。

不過，從川普發文語氣來看，決賽若是委內瑞拉奪冠，川普似乎也準備將這項體育成就歸功於自己的政策。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)也發文祝賀國家隊：「前進吧！委內瑞拉！國家隊擊敗義大利闖進WBC決賽，持續創造歷史。感謝你們讓全國充滿喜悅與自豪，我們將在球場上與美國一決高下。」

對委內瑞拉而言，另一個利多消息是，美國隊兩名投手主力洋基的貝德納(David Bednar)與火球王米勒(Mason Miller)，考量到下周美國職棒大聯盟MLB賽季即將開打，為了控管用球數，決賽可能不會上場。

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