多州推動貴金屬納入投資組合避險 懷阿明州府2312盎司黃金置金庫

愈來愈多州推動立法，把包括黃金的貴金屬納入投資組合避險。(路透)

華爾街日報16日報導，愈來愈多州為了追求穩定，紛紛推動立法把貴金屬納入投資組合避險；懷俄明州新法上路後，去年12月花1160萬元購買黃金，總重2312金衡盎司的金條目前存放在一棟低矮的舊報社大樓裡。

報導指出，猶他州 、西維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州等已通過或正在推動將貴金屬納入投資組合避險的立法。

要求政府投資組合必須納入貴金屬以做為經濟動盪避險工具的州法，去年在州議會通過後，懷俄明州12月依法花1160萬元購買黃金。這批金條目前存放在「卡斯珀星論報」(Casper Star-Tribune)舊址改建的私人公司「懷俄明儲備」(Wyoming Reserve)經營的金庫。

提出「懷俄明州黃金法案」(Wyoming Gold Ac)的共和黨籍州參議員艾德(Bob Ide)說，提案動機來自於對聯邦債務赤字、通貨膨脹、美元疲軟以及極端災難的憂慮。

艾德說，無法提供具體時間表，但主權債務危機一定會發生，眼前也看不到節省支出的任何努力。

主權債務危機指美國無法償還債務，或者對於違約的普遍恐懼導致利率飆升、經濟崩潰。

「懷俄明儲備」執行長費爾(Josh Phair)說，金庫建築有著像洋蔥一樣的層層安全防護設計，地基為岩石，戒備森嚴。

不過，共和黨籍懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)對新法存有疑慮，在簽署的情況下讓新法自動生效。

州財務長出身的戈登，擔心黃金做為投資具有波動性，以及作為立法機關的州議會過度干預州政府的投資組合決策。

艾德則說，黃金如同測謊機，用來戳破胡說八道，「它是唯一無法貶值的真正貨幣」。

具有悠久礦業傳統的猶他州，2011年成為全國第一個重新確認金、銀是法定貨幣的州。2024年通過州法，授權州政府購買1億4000萬元貴金屬，金額約占猶他州緊急預備金的一成，目前貴金屬存在於鹽湖城的布林克保全公司(Brink's)金庫。

西維吉尼亞州州議員本會期提出法案，授權州政府把公共資金的一成用來投資金銀。

田納西州州參議會委員會上周通過提案，將撥款5000萬元成立貴金屬資金。